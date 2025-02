DESIVÁ scéna z Tatier: Mladík na lopáriku sa škaredo ZRAZIL s turistom! Niektorí tvrdia, že to bola len hra

Nebezpečná zrážka turistov v Nízkych tatrách pod vrcholom Ďumbiera (Zdroj: Instagram/tatry_official)

V pohorí Nízkych Tatier sa tesne pod vrcholom Ďumbiera (1 143 m) odohrala situácia, z ktorej tuhne krv v žilách. Jeden z turistov sa rozhodol, že po turistickej trase pôjde smerom nadol na lopáriku. Všetko by bolo v poriadku, pokiaľ by opačným smerom nešli ďalší turisti. A presne to sa stalo.

Vrazil mu do nohy

Neďaleko Chaty gen. M. R. Štefánika pod Ďumbierom sa mladík na lopáriku doslova zrazil s ďalším turistom. Ten sa mu snažil vyhnúť v poslednej chvíli. Uhýbací manéver zvolili obidvaja, ale bohužiaľ do tej istej strany. Výsledkom bolo, že mladík vrazil do pravej nohy turistu, ktorého na mieste otočilo.

Lopárik následne preletí cez menší kopček, mladík ho púšťa a snaží sa zabrzdiť rukami. Pri pohľade smerom dolu je vidieť, že v diaľke kráča ďalšia skupina turistov. Tí mali šťastie, že mladík sa k nim už nedostal.

Rozdielne názory

Video sa objavilo na účte "tatry_official" a podľa hashtagov v popise bol jeho autorom zrejme Poliak. Išlo o zrážku, ktorá mohla skončiť oveľa horšie a aj s ťažkými zraneniami. Komentáre pod videom hovoria za všetko. "Toto by malo byť trestné!"

"Za toto by nestačila ani udelenie Darwinovej ceny. Záchranári majú potom výjazd za takýmito oslami...Nemám slov."

"Keď som raz vystupoval na Sarniu Skalu (pohorie v Poľsku), upozornil som jedného pána s deťmi, nech sa tu nesánkujú, lebo je to nebezpečné. Vynadal mi, že to nie je moja vec. Ľudská hlúposť nemá hranice."

Niektorí jedinci si však myslia, že celá situácia bola len hraná a dopredu naplánovaná. "Ten chlap musel sánkara spozorovať už oveľa skôr. Jasne, že sa nemali zraziť. Vôbec nerozumiem účelu takejto hry," napísal niekto.