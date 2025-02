OHAVNÝ prípad ŠIKANY: Matka sa dozvedela o utrpení dcéry až z VIDEA! Riaditeľ miestnej školy zostáva pokojný

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Prípady šikany medzi neplnoletými sa čoraz častejšie dostávajú na verejnosť. Horšie je, keď matka na vlastné oči vidí, ako jej dieťa doslova trpí. Presne taký prípad sa odohral v Kobeřicích neďaleko Ostravy. O tejto strašnej udalosti informovali viaceré české médiá.

Záznam poslal o pol roka

Koncom letných prázdnin sa mala v Kobeřicích odohrať situácia, ktorú sa niekomu podarilo natočiť na video. Isté dievča tam kopú a urážajú jej rovesníci. Ide len o deti prvého stupňa základnej školy, ale scéna vyzerá brutálne. Okrem kopancov sa dievčaťu, ktoré sedí bezbranne na kraji cesty, ujde aj viacero škaredých nadávok. Šikanovali ju aj dievčatá.

Keď sa toto video dostalo až k samotnej matke šikanovanej, nevedela, čo na to povedať. V prvom rade sa ale poďakovala. "Ďakujem tomu, kto mi záznam poslal. Neviem si ani predstaviť, čím si moja milovaná dcéra musela prejsť. Odohralo sa to už pred polrokom," priblížila nemenovaná matka s tým, že o týraní dcéry doteraz nevedela.

Počas týrania mladej školáčky je počuť, ako po nej kričia tie najhoršie možné nadávky. "Ty pi*a! Ku*va! Už leží! Dokop ju, dokop ju!" nadávajú deti, ktoré ešte nemajú ani 15 rokov. Jeden z chlapcov na konci videa predvádza za chrbtom dievčaťa nechutné gestá a oplzlosti.

Pohoršená široká verejnosť

Verejnosť sa na sociálnych sieťach vyjadrila podľa očakávania. Mnohí ľudia neskrývali zdesenie. "Taká malá obec. Deti tam chodia do kostola a potom robia toto?" pýta sa jeden z komentujúcich. "Natáčajú si ju a nikto sa jej ani nesnaží pomôcť. Čo sa to s tými deckami porobilo? Baví ich ubližovať iným?" pýta sa niekto ďalší. "Až ma z toho mrazí. Dúfam, že to tým mladým neprejde a budú riadne potrestaní," napísal rozhorčene tretí sledovateľ videa.

Prípad tejto brutálnej šikany sa dostal až na políciu. "Opavskí policajti prijali oznámenie (o šikane), ktorým sa už zaoberajú. Spustili vyšetrovanie pre podozrenie zo spáchania trestného činu výtržníctva, a to na základe incidentu, ktorý sa mal odohrať v Kobeřicích. V súčasnej dobe zisťujeme ďalšie súvislosti," uviedol hovorca polície Jan Segsulka.

Riaditeľ školy sa bráni

Miestni sa vyjadrujú, že šikanovanie medzi mladými je miestnym tajomstvom. Všetci sa to údajne snažia zakryť, aby nebola obec na hanbu. Teraz sa to už ale dostalo na verejnosť.

Zástupca riaditeľa koberickej základnej školy Leonard Strieborný sa k šikanovaniu veľmi vyjadrovať nechcel. "Na zázname nie sú len deti od nás, ale aj z iných škôl. Odohralo sa to koncom prázdnin, teda sa to našej školy netýka," poznamenal. Učiteľky napriek tomu udalosť s deťmi v triedach preberali.