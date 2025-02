Korupčná kauza dosahuje OBLUDNÉ rozmery! Exminister skončil na čele nemocnice... TAKTO mali robiť podvody

Policajti odvážajú z domu zadržaného riaditeľa motolskej nemocnice Miloslava Ludvíka (Zdroj: Profimedia)

Počet obvinených v korupčnej kauze motolskej nemocnice vzrástol na 17. Informovala o tom dnes policajná Národná centrála proti organizovanému zločinu a dodala, že k aktuálnym počtom zadržaných ľudí sa vyjadrí až po ukončení úkonov trestného konania. Podľa webu Odkryto.cz na zozname obvinených, ktorý má k dispozícii, figuruje až 18 ľudí, podľa serveru je tak možné, že polícii sa nepodarilo obvinenia všetkým doručiť.

Policajti odvážajú z domu zadržaného riaditeľa motolskej nemocnice Miloslava Ludvíka (Zdroj: Profimedia)

V policajnej budove na Dláždenej ulici sa svietilo celú noc. Pred budovou bolo rušno, prichádzali autá a okrem iného policajti prinášali vrecia - zrejme so zaistenými predmetmi.

Podľa informácií ČTK už polícia po výsluchoch, ktoré sa konali aj cez noc na dnes, prepustila niektorých obvinených na slobodu. Je pravdepodobné, že u ďalších navrhne dozorujúca prokurátorka väzbu. Výsluchy obvineného dlhoročného riaditeľa najväčšej českej nemocnice Miloslava Ludvíka, jeho prevádzkovo-technického námestníka Pavla Budinského i šéfa Českej únie športu a advokáta Miroslava Janstu sa podľa zdroja blízkeho vyšetrovania uskutočnili už v pondelok. Výsluch posledného obvineného sa potom začal dnes ráno.

Policajti odvážajú z domu zadržaného riaditeľa motolskej nemocnice Miloslava Ludvíka (Zdroj: Profimedia)

Prípadné návrhy na väzbu bude súdu podávať európska poverená žalobkyňa v Českých Budějoviciach Zdeňka Pavlásková. O vzatí do väzby rozhoduje na základe návrhu prokurátora súd, v motolskej kauze by to bol podľa sídla nemocnice Obvodný súd pre Prahu 5. "Zatiaľ návrhy neprišli a nevieme, či, koľko či kedy budú. Návrhy by museli byť podané do 48 hodín od zadržania," uviedla hovorkyňa inštitúcie Katarína Kaspar Studecká.

Jeden z výsluchov v Dláždenej absolvoval obvinený František Vaněk z firmy Pragoperun FNM, ktorá podľa médií uzavrela v posledných rokoch s motolskou nemocnicou zákazky v hodnote takmer 380 miliónov českých korún (cca 15 miliónov eur). "Môj klient sa pri výsluchu k oznámenému obvineniu vyjadril. Potom ho prepustili, odviezol som ho za rodinou. Jeho ďalšie vyšetrovanie bude prebiehať na slobode," opísal advokát Daniel Volák. K oznámenej právnej kvalifikácii ani postoju svojho klienta k obvineniu sa z taktických dôvodov zatiaľ nechcel vyjadrovať.

Policajný záťah aj v ďalších firmách

Detektívi sa podľa webu zaujímajú o zákazky nemocnice spojené so stavebnou spoločnosťou Geosan Group, ktorá v Motole rekonštruovala napríklad takzvaný Modrý pavilón. Zadržali podľa serveru aj jeho obchodného riaditeľa Ivana Havla. Na dnes zverejnenom zozname je tiež generálny riaditeľ a spolumajiteľ Geosan Group Luděk Kostka.

Podľa Deníka N policajti v pondelok zasahovali tiež v olomouckej spoločnosti Gemo, ktorá v Motole stavia onkologické centrum za viac ako tri miliardy korún, zaujímali sa o jej riaditeľa Miloslava Boudu. Seznam Zprávy uviedli, že polícia preveruje tiež ďalšie firmy, ktoré s Motolom mali zmluvy, napríklad na upratovacie služby, maľovanie, lakýrnícke či topenárske práce.

Takto to malo fungovať

Skupinu ľudí podozrivých z korupcie začala polícia preverovať v roku 2023 na základe vlastných poznatkov. Podľa kriminalistov obvinení parazitovali na verejnom obstarávaní tak, že za možnosť ich realizácie požadovali neoprávnené finančné plnenie a následne pri týchto peniazoch zastierali ich pôvod. Trestná činnosť ovplyvnila okrem iného aj projekty financované či spolufinancované Európskou úniou, ktoré mali celkovú hodnotu viac ako štyri miliardy českých korún (cca 160 miliónov eur).

Policajti odvážajú z domu zadržaného riaditeľa motolskej nemocnice Miloslava Ludvíka (Zdroj: Profimedia)

Stíhaní ľudia podľa kriminalistov systematicky zneužívali procesy pri verejnom obstarávaní v nemocniciach. Hlavným podozrivým hrozí až 12 rokov väzenia. Uviedli to v pondelok v tlačových správach Úrad európskeho verejného žalobcu a česká Národná centrála proti organizovanému zločinu. Obe inštitúcie prípad označili za závažnú korupciu.

Ludvík skončil na čele nemocnice

Miloslav Ludvík (predtým bývalá ČSSD) v pondelok oficiálne skončil na čele Fakultnej nemocnice v Motole. Zástupcom ministerstva zdravotníctva sa mu podarilo odovzdať rozhodnutie o odvolaní, povedal podvečer vedúci tlačového oddelenia rezortu Ján Řežábek. Ľudovít viedol nemocnicu 25 rokov.

Miloslav Ludvík (Zdroj: TASR - Michal Svítok)

"Zástupcovia Ministerstva zdravotníctva osobne doručili Miloslavovi Ludvíkovi odvolanie z funkcie riaditeľa FN Motol. Dnešným dňom teda končí vo funkcii," uviedol v pondelok podvečer Řežábek. Skôr popoludní uviedol, že riaditeľa minister Vlastimil Válek (TOP 09) odvolal "vzhľadom na závažnosť vznesených obvinení" k miliónovým úplatkom.

Nemocnica Motol je najväčšou v Česku

Motol je najväčšou nemocnicou v Česku. Tvoria ju dva prepojené monobloky a niekoľko samostatných pavilónov. Nemocnica má vyše 2200 lôžok, ročne ošetrí ambulantne viac ako milión pacientov a vyše 77-tisíc ľudí na lôžku. Má vyše 6-tisíc zamestnancov.

Fakultná nemocnica v Motole (Zdroj: Profimedia)

Modrý pavilón motolskej nemocnice z roku 1996 patrí medzi najväčšie nemocničné budovy v krajine. Sú v ňom lôžkové oddelenia a ambulancie pre dospelých. Rozsiahla oprava sa začala v roku 2021 a skončila sa vlani, nemocnica na ňu získala vyše 1,25 miliardy českých korún (takmer 50 miliónov eur) z európskych fondov. Budova je teraz zateplená, robotníci vymenili vyše 8000 okien, pridali tieniace prvky, modernizovali osvetlenie a kúrenie.