Neexistujú plány na obmedzenie americkej vojenskej prítomnosti v Poľsku, tvrdí Duda

Otvorenie zasadnutia rady sa nieslo v znamení diskusií o bezpečnostnej situácii v regióne a vojny na Ukrajine. Duda zdôraznil, že pre Poľsko je prioritou obnovenie princípov medzinárodného práva a zabezpečenie spravodlivého a trvalého mieru. "Preto sú silné a dôveryhodné bezpečnostné záruky také dôležité," povedal.

Prezident tiež informoval, že rokovania s americkými partnermi potvrdili význam Poľska v stratégii USA. V uplynulých týždňoch sa Duda stretol s americkým ministrom obrany Peteom Hegsethom či prezidentom Trumpom. "Z týchto rozhovorov jednoznačne vyplýva, že Poľsko je kľúčovým spojencom Spojených štátov a dôležitým prvkom ich bezpečnostných záujmov," uviedol. Dodal, že žiadne signály o znižovaní vojenskej prítomnosti USA v Poľsku nedostal ani on, ani minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Zasadnutie bezpečnostnej rady sa konalo v deň tretieho výročia ruskej invázie na Ukrajinu. Duda pripomenul, že vojna mala podľa pôvodných plánov Moskvy trvať iba tri dni, no Ukrajina sa bráni už tri roky. Poľský prezident sa vyjadril aj k otázke európskej bezpečnosti a transatlantických vzťahov. Zdôraznil, že Varšava by mala zohrávať aktívnu úlohu v bezpečnostných otázkach Európskej únie a NATO a ocenil, že aj súčasná vláda zachováva kontinuitu v obranných programoch. "Na obranu tento rok vyčleníme takmer päť percent HDP," uviedol s tým, že investície do modernizácie armády a nákupu najnovšej techniky budú pokračovať.

Na zasadnutí RBN sa zúčastnili aj premiér Donald Tusk, predseda Sejmu Szymon Holownia, predsedníčka Senátu Malgorzata Kidawová-Bloňská, minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ktorý sa krátko predtým stretol s ministrom obrany SR Robertom Kaliňákom, minister vnútra Tomasz Siemoniak, ako aj predstavitelia parlamentných strán.