Mladá kráska klamala vlastnej rodine do očí: Doma tvrdila, že sa živí účtovníctvom, zatiaľ spávala s boháčmi!

Playmate Katija Cortéz z Austrálie doma tvrdila, že má úplne iné povolanie. (Zdroj: gettyimages.com, Instagram.com/playmatekatija)

SYDNEY - Tri roky sa živila tým "najstarším povolaním, aké existuje", no rodine doma tvrdila úplne niečo iné. Reč je o mladej 29-ročnej playmate Katiji Cortez, ktorá sa dokonca stala playboy playmate roka 2023. Jej činnosť, za ktorú inkasuje tučné sumy, však už nedokázala skrývať ani pred vlastnou rodinou, ktorej sa so všetkým priznala.

Kráska svoje vyznanie poskytla pre The Mirror. Len 29-ročná Katija Cortezová prežila značné životné obdobie v priestore prostitúcie, kde núkala mužom svoje telo výmenou za peniaze. Tí ju brávali na luxusné večere a zväčša išlo o staršie ročníky. Keď však prišla domov, vlastnú rodinu vodila za nos a tučné príjmy vysvetlila prácou v účtovníctve.

Účtovníčku skutočne robila, no bolo to nevýnosné a žila vraj na hranici chudoby

"Predtým som naozaj pracovala ako účtovníčka. Moja zmena mala dvanásť hodín a aj napriek mojej všetkej snahe som sotva poplatila všetky účty a v podstate každý mesiac živorila. Vedela som, že musím niečo podniknúť, pretože som tak ďalej už žiť nechcela," posťažovala sa mladá playmate.

(Zdroj: Instagram/playmatekatija)

Jej vtedajší životný stav umožňovala, aby sa začala obzerať aj po "exotickejších" povolaniach. Echo na dobrú "plácu" dostala od kamarátky. "Nikto sa nenarodí s tým, že sa raz chce stať prostitútkou. Myslím, že u väčšiny žien je to tá posledná možnosť, ktorú je možné využiť. Napriek tomu som bola ochotná to podstúpiť a aj napriek mojim počiatočným obavám mi došlo, že mi to vlastne vyhovuje," vyznala sa Cortezová, ktorá len za hodinu u svojich súčasných VIP klientov zarobí približne 800 eur .

"Nemala som dobrý plat a frustrovalo ma, aký život žijem. Chcela som mať väčšiu voľnosť a nežiť len v práci," vysvetlila svoj kariérny odklon mladá modelka.

(Zdroj: Instagram/playmatekatija)

Prišlo priznanie

Svoje hriešne povolanie už nedokázala viac skrývať ani pred vlastnou rodinou. "Nechcem sa nejako obhajovať, ale urobila som dobrú vec. Najprv som sa hanbila, takže som o tom nikomu nepovedala. Potom som sa už cítila zle, že svojej rodine zámerne nehovorím pravdu. Chcela som, aby sme mali čistý stôl a nič neskrývali," doplnila svoje rozhodnutie 29-ročná playmate.

Podľa jej slov bola matka po jej priznaní sklamaná. Tá totiž pracuje ako psychologička a nemala príliš pochopenie. Otec bol ale naopak až šokujúco nadšený. "Som rada, že už nemusím nikomu klamať," uzavrela austrálska kráska.