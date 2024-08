Pracovníčka eskortu tvrdí, že muži z týchto štyroch profesií sú v posteli najlepší: Prvé miesto vás prekvapí!

(Zdroj: Instagram/playmatekatija)

SYDNEY – Dvadsaťosemročná pracovníčka eskortu Katija Cortezová sa práci v tomto odvetví venuje už mnoho rokov. Vďaka styku so všetkými typmi mužov prišla na to, ktoré povolania predurčujú mužov k tomu, aby boli najlepší milenci. povolania vytvárajú najlepších milencov.

Svoj výskum brala tak vážne, že dokonca zostavila zoznam štyroch najlepších povolaní. Cortezová uviedla, že osobní tréneri sú na štvrtom mieste – vraj preto, lebo sa udržiavajú v kondícii a sú aktívni. „To znamená, že majú dobrú silu a výdrž a udržiavajú si zdravý životný štýl. To sa fantasticky premieta do spálne,“ povedala pre portál news.com.au. Na treťom mieste sa umiestnili muži, ktorí pracujú ako lekári, chirurgovia a fyzioterapeuti, teda všetci, ktorí majú dobrý prehľad o fungovaní ľudského tela. „Nemalo by nás prekvapiť, že každý, kto má vysokoškolské znalosti ženskej anatómie, bude v posteli neuveriteľne dobrý, pretože presne vie, kde sa čo nachádza,“ tvrdí.

Cortezová povedala, že je fanúšičkou týchto mužov, pretože im nemusí vysvetľovať, ako funguje jej telo, a preto je sex lepší. „Títo muži presne vedia, čo robia, keď ide o stimuláciu ženského tela,“ vysvetlila. Druhé miesto obsadili profesionálni športovci. Podľa Cortezovej je každý, kto sa o seba stará a má dobrú výdrž, lepším milencom, ale rozdiel medzi profesionálnymi športovcami a trénermi je v tom, že športovci vedia, čoho sú schopní. „Všimla som si, že športové hviezdy a atléti sú oveľa lepšie zladení so svojím telom a s tým, ako ho rozhýbať, preto im dávam druhé miesto,“ povedala.

Na prvom mieste sú podľa jej slov obchodníci. „Kto by nemiloval obchodníka? Na myšlienke, že muž robí niečo drsné a mužné, je niečo veľmi sexi,“ povedala. „Majú praktickú prácu, tvrdo pracujú a ešte tvrdšie hrajú, keď prídu domov,“ dodala. Podobne ako športovci a osobní tréneri, aj obchodníci sú často v dobrej kondícii, čo je podľa Cortezovej obrovské plus. „Obvykle majú aj veľkú silu v hornej časti tela, čo sa určite hodí,“ uviedla ďalej.

Samozrejme, v rámci toho tiež hovorí, že vždy narazí na výnimočných mužov, ktorí pracujú v nudných odvetviach, ale sú úžasní v sexe. „Muži, ktorí sú zdravší a majú dobrú fyzickú kondíciu, majú v priemere lepšie výsledky ako tí, ktorí sú nezdraví alebo nemajú dobrú kondíciu," povedala. „Tí, ktorí vykonávajú prácu, ktorá si vyžaduje maximálnu fyzickú zdatnosť, majú oveľa lepšie výsledky ako tí, ktorých práca si vyžaduje celodenné sedenie. Odlišní sú muži s kancelárskym zamestnaním, ktorí si udržiavajú fyzickú kondíciu aj mimo práce,“ prezradila.