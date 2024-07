Väčšina mužov nevie, ako uspokojiť partnerku, tvrdí pracovníčka eskortu: Páni, nerobte TÚTO chybu aj vy

(Zdroj: Instagram/playmatekatija)

SYDNEY – Dvadsaťosemročná Katija Cortezová pracuje v eskorte. Podľa jej slov však väčšina mužov nevie, ako uspokojiť svoju polovičku. Tvrdí, že problémom je najmä porno a to, že muži odmietajú vyhľadať pomoc, keď ju potrebujú.

„Je toľko manželov, priateľov a mužov, mladých aj starších, ktorí nemajú absolútne žiadnu predstavu o tom, ako ženu uspokojiť. Ako to ich manželky, priateľky a ženy všeobecne znášajú?“ povedala Cortezová pre portál news.com.au. Muži podľa jej slov nekonzumujú porno správne alebo nevyhľadávajú pomoc, keď je to potrebné, čo vedie k nedostatočným výkonom v spálni. „Porno môže byť úžasným vzdelávacím nástrojom. Môže poskytnúť určité usmernenie o všeobecnom priebehu sexuálneho styku. Nemusíte porovnávať svoju veľkosť alebo výdrž s výdržou pornohviezdy, ale ak nevydržíte ani dve sekundy a robíte len misionára a nedokážete to ani urobiť správne, potom máte problém,“ uviedla ďalej.

Podľa jej slov existuje veľa dôvodov, prečo muži v spálni zlyhávajú. Jedným z nich je aj to, že svojim polovičkám kladú nesprávne otázky. „Mnohí muži stále nevedia, kde je klitoris,“ povedala. „Veľa mužov sa svojich sexuálnych partneriek nepýta, čo sa im páči. Najlepšie stretnutia sú tie, pri ktorých sa ma chlapi pýtajú, čo sa páči aj mne,“ prezradila. Cortezová ďalej uviedla, že ľudia, ktorí spolu ešte nespali, by sa mali svojho partnera pýtať, čo sa mu páči a overovať si, či mu jednotlivé praktiky vyhovujú. „Stalo sa mi, že mnohí klienti sa na mňa čudne pozerali, keď som sa ich spýtala, či sa im niečo páči,“ vysvetlila. „Veľa mužov predpokladá, že všetky ženy majú rady rovnaké veci,“ uviedla a zdôraznila, že opak je pravdou.

Vďaka svojej práci v eskorte zistila, že mnohí muži ani nevedia, ako sa správne polohovať a je naozaj znechutená z toho, že ju muži počas sexu takmer „drvia“, pretože sa celou váhou svojho tela opierajú o jej telo. Veľkým trendom, ktorý si všimla, sú však muži, ktorí si myslia, že ženy môžu dosiahnuť orgazmus na povel. „Akoby to bolo niečo, čo môžem urobiť lusknutím prstov,“ povedala. „Títo muži bývajú zvyčajne vždy tí najhorší v posteli. Alebo naopak, keď muž skončí za dve sekundy a potom sa ma spýta, či som sa aj ja urobila. Nedá sa to kontrolovať,“ povedala. Cortezová napokon dodala, že muži si musia uvedomiť, že sex je obojstranná záležitosť, a preto by nemali zabúdať na blaho svojich partneriek.