Čaputová reaguje na Trumpove slová: Výroky, že Ukrajina nemala vojnu začínať, sú nezmyselné klamstvá!

Zuzana Čaputová (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

PRAHA - Výroky, že Ukrajinci nemali vojnu s Ruskom začínať, sú podľa bývalej slovenskej prezidentky Zuzany Čaputovej nezmyselné klamstvá. Povedala to dnes v Prahe pri debate Operácia Nádej - 3 roky odvahy, ktorú usporiadala k trom rokom od ruského vpádu na Ukrajinu iniciatíva Darček pre Putina. Výroky o tom, že Ukrajina, ktorú Rusko napadlo, nemala vojnu začínať, predniesol tento týždeň v médiách prezident USA Donald Trump. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa ale podľa Čaputovej, ktorá bola hlavou štátu na Slovensku medzi rokmi 2019 až 2024, snažil spory s Ruskom urovnať už pred inváziou.

archívne video Ukrajinskí vojaci dostali ďalšiu pomoc od obyvateľov Lotyšska (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Ruský prezident Vladimir Putin 24. februára 2022 oznámil, že vydal rozkaz na "špeciálnu vojenskú operáciu". Ruské sily vtedy napadli Ukrajinu z Ruska a Bieloruska a tiež z polostrova Krym, ktorý Moskva protiprávne anektovala v roku 2014, a začali rozsiahly letecký, námorný i pozemný útok na takmer celú krajinu. "Nezávidím mu (Zelenskému) tú terajšiu situáciu, najmä keď musí počúvať nezmyselné klamstvá o tom, ako nemali začínať vojenský konflikt a podobné dezinformácie," uviedla Čaputová, ktorá sa k dnešnej rozprave pripojila cez videohovor.

Trump v utorok po otázke novinárov, prečo nebola Ukrajina prizvaná na americko-ruské rokovania o vojne, naznačil, že za ruskú agresiu môže sám Kyjev. "Nemali ste to nikdy začínať, mohli ste sa dohodnúť," vyhlásil na adresu Ukrajiny. Americký prezident tiež neskôr nazval Zelenského diktátorom. Podľa Čaputovej sa ale Zelenskyj už od nástupu do funkcie prezidenta v roku 2019 snaží urobiť pre Ukrajinu to najlepšie. "Chcel ten konflikt, ktorý začal v roku 2014, nejakým spôsobom ukončiť, urovnať," povedala. "Klobúk dolu pred ľuďmi, ktorí zostávajú v náročnej službe v krajine, ktorá je pod takým obrovským tlakom," dodala.

Slovensko bola prvá krajina, ktorá pomohla Ukrajine so systémom protivzdušnej obrany

Kvôli ruskej invázii podľa posledných údajov OSN zahynulo na Ukrajine najmenej 13.300 civilistov. Predstavitelia Ruska opakovane tvrdia, že útočí len na vojenské ciele. Podľa Čaputovej to však nie je pravda. Dnes povedala, že do konca života nezabudne na návštevu Ukrajiny po ruských útokoch. "Videli sme nielen Kyjev, ale aj priľahlé oblasti, ktoré boli veľmi krutým spôsobom bombardované. Videli sme bombardované bytové domy, rodinné domy," uviedla.

"Slovenská republika bola prvou krajinou, ktorá pomohla (Ukrajine) so systémom protivzdušnej obrany," doplnila bývalá slovenská prezidentka. Slovensko poskytlo Ukrajine aj humanitárnu pomoc a v solidarite k napadnutej krajine sa podľa Čaputovej zomkli aj občania krajiny. Súčasný slovenský premiér Robert Fico podobne ako Trump kritizuje Zelenského a tvrdí, že Rusko malo na napadnutie Ukrajiny "vážne bezpečnostné dôvody". "Je to trochu v pozadí možno inej rétoriky, ktorá dominuje v slovenských médiách. Ale tá prítomnosť solidarity, súcitu, podpory a pomoci medzi slovenskými občanmi je stále prítomná, či už voči Ukrajincom a Ukrajinkám, ktorí žijú na Slovensku, alebo aj voči ľuďom, ktorí žijú na Ukrajine," myslí si Čaputová.