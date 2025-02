MIMORIADNY ONLINE Na väčšine územia Ukrajiny vyhlásili letecký poplach! Poľsko aktivovalo svoje letectvo

Zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Tri roky bolesti, straty a nádeje.

6:38 Lietadlá poľskej armády a spojencov dnes skoro ráno odštartovali s cieľom zabezpečiť poľský vzdušný priestor po tom, ako Rusko začalo vzdušné údery okrem iného aj na západnú Ukrajinu. Oznámilo to operačné velenie poľských ozbrojených síl. Letecký poplach bol dnes ráno vyhlásený na celom území Ukrajiny, informuje agentúra Reuters.

"Podniknuté kroky majú za cieľ zabezpečiť bezpečnosť (poľských) regiónov susediacich s ohrozenými oblasťami," uviedlo velenie poľskej armády na sieti X.

6:35 Rusko je pripravené ponúknuť USA a ďalším zahraničným partnerom účasť na projektoch ťažby kovov vzácnych zemín, okrem iného na okupovaných ukrajinských územiach. Podľa ruskej tlačovej agentúry TASS to dnes vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin v rozhovore s novinárom ruskej štátnej televízie Pavlom Zarubínom. Šéf Kremľa ďalej uviedol, že po vzájomnej dohode by mohli byť znížené obranné výdavky Ruska aj Spojených štátov o 50 percent. Moskva sa podľa Putinovho tvrdenia Putina nestavia proti účasti Európy na mierových rokovaniach.

6:30 Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok vyhlásil, že európske krajiny sa môžu zúčastniť na rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine. Informuje agentúra AFP. "Nielen európske (štáty), ale aj iné krajiny majú právo a môžu sa zúčastniť" na rozhovoroch zameraných na vyriešenie "krízy" na Ukrajine, spresnil Putin.

6:25 Protestujúci v pondelok pochodovali ulicami Berlína a žiadali Nemecko, aby sa postavilo na stranu Ukrajiny pri príležitosti tretieho výročia ruskej invázie. Došlo k tomu iba deň po parlamentných voľbách, ktorých jednou z hlavným tém bola aj podpora Kyjeva, píše AFP. Nemecko od začiatku invázie prijalo viac ako milión ukrajinských utečencov a po Spojených štátoch je pre Ukrajinu najväčším zdrojom podpory.

6:20 Slovensko sa pridalo k stanovisku viac než 40 krajín, ktoré vyzývajú Rusko na zastavenie agresie proti Ukrajine a zabezpečenie úplného a okamžitého stiahnutia všetkých svojich síl a vojenského vybavenia z územia Ukrajiny. Informuje o tom tlačová správa Delegácie Európskej únie pri OSN v New Yorku.

6:15 Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v pondelok v Kyjeve ocenila pokrok Ukrajiny na jej ceste k členstvu v Európskej únii a pripustila možnosť vstupu krajiny do eurobloku ešte pred rokom 2030. TASR o tom informuje podľa portálu Politico.

"Veľmi oceňujem politickú vôľu, ktorá tu je. Ak bude ukrajinský proces... pokračovať takýmto tempom a v takejto kvalite, možno by to mohlo byť skôr ako v roku 2030," uviedla šéfka eurokomisie v súvislosti s možným vstupom kandidátskej krajiny do EÚ.

Bezpečnostná rada OSN dospela k spoločnému rozhodnutiu

Je to prvýkrát, čo najmocnejší orgán OSN dospel k spoločnému rozhodnutiu o vojne medzi Ruskom a Ukrajinou, pripomína DPA. Za rezolúciu hlasovalo desať krajín a päť sa ich zdržalo, čím sa dosiahla požadovaná väčšina.

Spojené štáty hlasovali spolu s Ruskom a Čínou za, zatiaľ čo päť európskych krajín v BR OSN - Veľká Británia, Francúzsko, Slovinsko, Dánsko a Grécko - sa zdržalo hlasovania. Briti a Francúzi mali teoreticky právo vetovať rezolúciu, pripomína DPA.

Viacero pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré predložilo Rusko a európske štáty, neprešlo, píše AFP.

Rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN sú podľa medzinárodného práva záväzné. Prijatý dokument s názvom "Cesta k mieru" neuvádza Moskvu ako agresora vo vojne a nevyzýva na stiahnutie Ruska, iba na rýchle ukončenie vojny.

Prímerie na Ukrajine by mohlo nastať v najbližších týždňoch

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok po stretnutí so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom vo Washingtone vyhlásil, že k prímeriu vo vojne na Ukrajine by mohlo dôjsť v najbližších týždňoch. Podľa francúzskeho lídra prebiehajú konkrétne rozhovory o pláne na dosiahnutie trvalého mieru, na ktorom sa bude podieľať aj Ukrajina, informujú AFP a DPA.

Trump po stretnutí taktiež vyjadril presvedčenie, že vojna by sa mohla skončiť do "niekoľkých týždňov". Francúzsky prezident však zdôraznil, že prípadný dohodnutý mier nemôže znamenať kapituláciu Ukrajiny.

Macron dúfa v zapojenie USA do zabezpečenia akéhokoľvek mierového riešenia na Ukrajine, no zdôraznil jeho postoj, že Kyjev by mal byť súčasťou rozhovorov o ukončení vojny. Trumpovi tiež prisľúbil, že Európa je pripravená zvýšiť výdavky na svoju obranu.

Emmanuel Macron a Donald Trump (Zdroj: SITA/Ludovic Marin/Pool via AP)

Obaja lídri diskutovali aj o obchode, pretože Donald Trump od nástupu do funkcie hrozí uvalením ciel na dovoz z Európskej únie, Číny, Kanady či Mexika. Macron počas tlačovej konferencii vyzval Trumpa na "spravodlivú hospodársku súťaž" a poznamenal, že americké a európske ekonomiky sú hlboko prepojené. Naliehal tiež na zvýšenie investícií na oboch stranách.

Neskôr v rozhovore pre televíziu Fox News Macron kritizoval plány Trumpovej administratívy zaviesť clá na viacerých frontoch. "No tak. Nemôžete viesť obchodnú vojnu s Čínou a Európou zároveň," povedal Macron. Dúfa, že amerického kolegu o tom počas osobného rozhovoru presvedčil.

Macron sa stretol s Trumpom počas jeho druhého funkčného obdobia ako prvý európsky líder. Obaja prezidenti sa spolu zúčastnili na videokonferencii s lídrami G7. Francúzsky prezident bol so stretnutím spokojný a označil ho za "veľmi dobré (a) veľmi priateľské".