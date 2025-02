Pápež František je hospitalizovaný už sedem dní: Aký je jeho stav?

pápež František (Zdroj: SITA/AP Photo/Andrew Medichini)

Vo vyhlásení zverejnenom tlačovou službou Vatikánu sa uvádza, že 88-ročný pápež nemá horúčku a jeho "hemodynamické parametre (krvný obeh) sú naďalej stabilné". Ráno prijal eucharistiu a venoval sa aj práci. Podobnú správu o pápežovom zlepšujúcom sa stave zverejnil Vatikán aj v stredu večer. Pápeža prijali do rímskej nemocnice Gemelli minulý piatok 14. februára so zápalom priedušiek, ktorý sa však neskôr vyvinul do obojstranného zápalu pľúc, čo vzhľadom na Františkov vek a jeho doterajšiu anamnézu vyvolalo obavy.

archívne video

Peter Pellegrini po stretnutí so Svätým otcom pápežom Františkom (Zdroj: Facebook/Peter Pellegrini)

Vatikánske zdroje uviedli, že pápež sa napriek svojej chorobe stále snaží pracovať, číta a podpisuje dokumenty, píše, komunikuje so spolupracovníkmi a sleduje správy. V stredu dokonca vo svojom nemocničnom apartmáne prijal taliansku premiérku Giorgiu Meloniovú. Svoj program na tento týždeň - vrátane sobotňajšej audiencie a nedeľnej omše v Bazilike svätého Petra - však pápež zrušil. Stále nie je jasné, či v nedeľu napoludnie prednesie tradičnú modlitbu Anjel Pána, obvyklú katechézu a príhovor k veriacim. Agentúra AFP dodala, že pápeža v posledných rokoch potrápilo viacero zdravotných problémov: od operácie hrubého čreva a prietrže až po problémy s chôdzou a bolesti bedra a kolena.

Vatikán vydáva pravidelné aktualizácie

Počas najnovšej hospitalizácie Vatikán vydáva pravidelné aktualizácie o zmenách pápežovho zdravotného stavu v snahe vyvarovať sa špekuláciám - najmä v online priestore -, že umiera alebo je dokonca mŕtvy. Pápež František, ktorý je hlavou katolíckej cirkvi od roku 2013, máva napriek svojmu veku a chorobám nabitý program - tento rok aj v súvislosti s Jubilejným rokom. V dňoch pred prijatím do nemocnice však mal kvôli začínajúcemu sa ochoreniu dýchacích ciest problém čítať svoje homílie. Pápežovi, ktorého občianske meno je Jorge Bergoglio, vo veku 21 rokov odrezali časť pravého pľúcneho laloku, pretože sa uňho rozvinul zápal pohrudnice, ktorý ho takmer pripravil o život.