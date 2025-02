Vatikán priniesol ďalšie znepokojivé správy: Nový problém! Stav pápeža je naďalej kritický

pápež František (Zdroj: SITA/AP Photo/Andrew Medichini)

Aktualizované o 20:53 Zdravotný stav pápež Františka je naďalej kritický, vyplýva z najnovšej správy Vatikánu z nedeľňajšieho večera. U 88-ročného pápeža podľa nej krvné testy zistili "počiatočné mierne zlyhanie obličiek", na rozdiel od predošlého dňa však nemal respiračné záchvaty, informujú agentúry DPA a AFP.

František je v nemocnici už desať dní a tlačová kancelária Vatikánu v ďalšej pravidelnej správe znova odmietla poskytnúť prognózu. Uviedla však, že pápež je bdelý a naďalej dostáva vysoký prísun kyslíka. "Stav Svätého Otca zostáva kritický, od včera večera však nemal ďalšie respiračné krízy," uviedla Svätá stolica. František dostal dve jednotky koncentrovaných červených krviniek a jeho trombocytopénia, úbytok krvných doštičiek, je naďalej stabilná.

"Niektoré krvné testy však preukázali počiatočné mierne zlyhanie obličiek, ktoré je v súčasnosti pod kontrolou," píše sa ďalej vo vyhlásení. "Zložitosť klinického obrazu a potreba čakať na spätnú väzbu farmakologickej liečby však znamenajú, že prognóza zostáva zdržanlivá." Vatikán tiež informoval, že František sa v nedeľu dopoludnia zúčastnil na svätej omši v pápežskom apartmáne na desiatom poschodí rímskej nemocnice Gemelli.

Aktualizované o 13:15 Pápež František v nedeľu vo vyhlásení uviedol, že "s dôverou" pokračuje v potrebnej liečbe počas hospitalizácie v nemocnici Gemelli. Vo svojej správe pripomenul aj blížiace sa tretie výročie vojny na Ukrajine a opätovne vyjadril solidaritu s Ukrajincami a so všetkými obeťami ozbrojených konfliktov. Informuje o tom agentúra AFP a internetová stránka Vatican News.

"Noc prebehla pokojne, pápež si oddýchol," uviedol Vatikán v krátkom vyhlásení. Vatikán v sobotu oznámil, že 88-ročný pápež je bdelý a deň strávil vo svojom kresle, no po astmatickej kríze potreboval vysoký prísun kyslíka. František dostal tiež krvnú transfúziu po tom, ako testy ukázali "stav spojený s anémiou". Pápeža prijali do rímskej nemocnice Gemelli piatok 14. februára so zápalom priedušiek, ktorý sa však neskôr vyvinul do obojstranného zápalu pľúc, čo vzhľadom na Františkov vek a jeho doterajšiu anamnézu vyvolalo obavy.

Šéf pápežovho lekárskeho tímu v piatok na tlačovej konferencii oznámil, že zdravotný stav pápeža sa síce zlepšil a nenachádza sa v ohrození života, stále však nie je mimo nebezpečenstva. Hlavu katolíckej cirkvi v posledných rokoch potrápilo viacero zdravotných problémov: od operácie hrubého čreva a prietrže až po problémy s chôdzou a bolesti bedra a kolena. Počas najnovšej hospitalizácie Vatikán vydáva pravidelné aktualizácie o zmenách pápežovho zdravotného stavu v snahe vyvarovať sa špekuláciám - najmä v online priestore -, že umiera alebo je dokonca mŕtvy.