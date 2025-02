Švajčiarska vláda uznala, že kočovníci boli obeťami zločinov proti ľudskosti

Švajčiarsky parlament v Berne (Zdroj: TASR/AP/Peter Schneider/Keystone)

Zločin proti ľudskosti

"Vláda uznáva, že činy spáchané v rámci Organizácie pomoci deťom na cestách musia byť kvalifikované ako zločin proti ľudskosti podľa platného medzinárodného práva," uviedla vo vyhlásení. Zároveň opätovne potvrdila svoje ospravedlnenie, ktoré v roku 2013 adresovala postihnutým osobám za spáchané bezprávie.

Podľa vyhlásenia ministerstvo vnútra so zasiahnutými osobami objasní, do akej miery je ešte potrebné vysporiadať sa s minulosťou nad rámec už prijatých opatrení. Do roku 1981 bolo viac ako 100 000 detí a dospelých dotknutých povinnými sociálnymi opatreniami alebo umiestnením do náhradnej starostlivosti mimo rodiny.

"Obeťami týchto skutkov boli ľudia zo znevýhodneného prostredia alebo ľudia, ktorých životný štýl nezodpovedal vtedajším spoločenským normám," pokračuje vláda vo vyhlásení. Medzi týmito obeťami boli ľudia s "kočovným spôsobom života", napríklad Jenišovia a Sinti.

Hlavný aktér

Hlavným aktérom pri odoberaní detí bol podľa AFP program Organizácia pomoci deťom na cestách vedený charitatívnou nadáciou Pro Juventute. Medzi rokmi 1926 až 1973 odobrali z jenišských rodín približne 600 detí. S pomocou úradov ich násilne umiestnili do domov, vzdelávacích inštitúcií a pestúnskych rodín. Zasiahnuté boli aj deti Sintov. Švajčiarska vláda tvrdí, že išlo o porušenie zásad právneho štátu.

Dospelí, ktorých ako maloletých umiestnili do pestúnskej starostlivosti, boli "zverení do poručníctva, umiestnení v ústavoch, dostali zákaz uzavrieť manželstvo a v jednotlivých prípadoch boli násilne sterilizovaní". Na tomto konaní sa okrem spomínanej nadácie Pro Juventute podieľali aj náboženské charitatívne organizácie a úrady, píše AFP.