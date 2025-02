Na Srí Lanke sa vykoľajil vlak po zrážke so stádom slonov: Zabil šesť z nich

Tabuľa upozorňujúca na divoké slony. (Zdroj: SITA/AP/Priyan Malinda)

KOLOMBO - Vlak na Srí Lanke sa dnes vykoľajil po tom, čo narazil do stáda slonov. Nikto z pasažierov sa nezranil, šesť slonov ale zomrelo, napísal web stanice BBC. Incident sa odohral skoré ráno blízko prírodnej rezervácie pri meste Habarana severovýchodne od metropoly Kolombo.

Časté zrážky vlakov s divokými zvieratami

"Medzi šiestimi zabitými slonmi boli tri mláďatá," vyhlásil podľa agentúry AFP minister pre médiá Nalinda Jayatissa. Dva ďalšie slony utrpeli vážne zranenia. Jayatissa dodal, že vláda pracuje na novom systéme, ktorý by mal znížiť riziko zrážok vlakov s divokými zvieratami, ku ktorým dochádza v úsekoch v riedko osídlenej džungli.

Prirodzené prostredie slonov je ohrozené odlesňovaním, v dôsledku čoho sa zvieratá uchyľujú do oblastí obývaných ľuďmi a ničia poľnohospodársku úrodu. Kvôli stretom ľudí so slonmi len za rok 2023 zomrelo 450 slonov a 150 ľudí, o rok predtým to bolo 433 zvierat a 145 osôb, dodala AFP.

Na Srí Lanke vykoľajil vlak po zrážke so stádom slonov. (Zdroj: SITA/AP/Priyan Malinda)

Vlaky sa stretávajú so zvieratami často, každý rok kvôli tomu zomrie asi 20 slonov. Vlani v októbri vlak narazil do stáda slonov a zabil dve zvieratá v meste Minneriya asi 25 kilometrov východne od Habarany. V roku 2018 potom v Habarane zomrela slonica s dvoma mláďatami po tom, čo ich zrazil vlak. Patrili k väčšiemu stádu, ktoré za úsvitu prekračovalo železničnú trať, pripomenula BBC.

Zranený a mŕtvy slon ležia vedľa vykoľajeného vlakového kupé. (Zdroj: SITA/AP/Priyan Malinda)

Na celom ostrove žije odhadom 7000 voľne žijúcich slonov, ktorí sú zákonom chránení. Za ich zabitie hrozí pokuta alebo väzenie, doplnila BBC.