Fidesz chce dať preveriť americké financovanie médií a mimovládok

BUDAPEŠŤ - Parlamentná frakcia maďarskej vládnej strany Fidesz vyzvala vládu, aby vymenovala splnomocnenca, ktorý by preveril v Spojených štátoch tok amerických financií určených médiám a mimovládnym organizáciám v Maďarsku v uplynulých desiatich rokoch. S odvolaním sa na server telex.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

"Donald Trump a Elon Musk odstavili americkú ľavicu, ktorá minula milióny dolárov po celom svete, vrátane Maďarska, na financovanie tých, ktorí šíria liberálnu ideológiu a od ktorých očakávajú zvrhnutie súčasnej vlády," cituje server vyjadrenie predsedu frakcie Fideszu Mátéa Kocsisa po dvojdňovom rokovaní frakcie bloku vládnych strán Fidesz-KDNP v Balatonfürede, ktoré sa konalo v utorok a v stredu. Vládny splnomocnenec by podľa Kocsisa mal získať dokumenty od amerických úradov s údajmi o podpore poskytnutej organizáciám občianskej spoločnosti, médiám a inštitúciám.

Nejde o stranícku politiku

Líder frakcie Fideszu označil za zvláštne, že pred pár dňami neziskové organizácie vydali vyhlásenie, že financovanie by mala prevziať Európska únia. Za zvláštne považuje aj to, že sa k žalobe podanej na Maďarsko kvôli zákonu o ochrane suverenity pridal aj výbor Európskeho parlamentu pre právne záležitosti. Kocsis to označil za "drzý pokus o zásah", proti ktorému sa treba brániť. Podľa neho nejde o stranícku politiku, ale o otázku suverenity krajiny a takýmto pokusom o vplyv treba vždy odolať.