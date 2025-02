Fico sa stretol s miliardárom Muskom: Nastolili si tri témy, reč bola aj o clách, premiér prosil o zdržanlivosť!

Fico rokoval s Elonom Muskom. (Zdroj: Facebook/Robert Fico)

WASHINGTON - Slovenské politické dianie sa počas posledných pár dní na chvíľu premiestnilo do amerického Washingtonu. Odcestoval tam totiž slovenský premiér Robert Fico (Smer-SSD), ktorý sa účastní konzervatívnej konferencie CPAC. Jej prvý deň má už za sebou a za ten čas sa premiér stihol rozprávať aj s kontroverzným miliardárom Elonom Muskom. Ten je teraz pravou rukou staronového prezidenta USA Donalda Trumpa. V ich vzájomnom rozhovore prišlo nevyhnutne aj k téme nepríjemných ciel, ktorými pohrozil Európe Trump, čo by významne ochromilo náš ekonomický sektor.

Fico o stretnutí informoval videom na sociálnej sieti. "Elon Musk sa na našom stretnutí vyjadril, že v USA robia všetko pre to, aby zastavili zasahovanie do našich vnútorných záležitostí cez zradikalizované mimovládky, ktoré bez ich financovania odumrú," povedal svojsky premiér.

VIDEO FIco sa rozprával s Elonom Muskom aj na tému ciel:

Fico má za sebou prvý deň konzervatívnej konferencie vo Washingtone: Využil ho na rozhovor s miliardárom Muskom (Zdroj: Facebook/Robert Fico)

Táto éra skončila, ubezpečil ho vraj Musk ohľadom agentúry USAID

Fico spomenul, že s Muskom si nastolili tri kľúčové témy. "Po prvé sme sa zaoberali otázkou zrušenej agentúry USAID. Ide o americkú agentúru, ktorá poskytovala aj na Slovensku mimovládnym organizáciám a médiám pomerne veľké finančné prostriedky, za ktoré potom tieto protivládne médiá a organizácie vykonávali protivládnu činnosť. NIekedy až nahrádzali opozičné politické subjekty. Pán Musk nás ubezpečil, že táto éra skončila," prerozprával rozhovor Fico.

(Zdroj: Facebook/Robert Fico)

Americké clá

Druhou témou boli pochopiteľne clá, ktorá hrozia aj našim automobilkám na Slovensku a už skôr ich avizoval voči Európe sám Trump. "Druhou témou boli tarify a clá, ktoré chce uvaliť americký prezident na produkciu z Európy a z celého sveta. Najskôr sme hovorili o 25-percentnom cle pri hliníku a ocele, aj keď tu sa dá povedať, že sa to týka skôr iných kútov sveta ako Európskej únie. Podstatne vážnejší problém je u automobilov. Ak by boli zavedené vysoké clá práve na nich, tak by sa prakticky znemožnil ich predaj na trhu USA. Naliehal som na pána Muska, že toto je téma, kde sa netreba ponáhľať," prezradil Fico.

Potrebujeme čas, inak príde odpoveď z EÚ

Ten Muskovi vraj tlmočil, že zavádzanie takýchto ciel poškodí obidve obchodujúce strany. "Vyslovil som požiadavku, aby bolo vhodné, aby sme ešte vytvorili časový priestor na vydiskutovanie si problému, ako sa môžeme zavádzaniu vysokých ciel vyhnúť, pretože ak k tomuto pristúpi USA, musí prísť odpoveď zo strany EÚ," doplnil premiér.

Musk vraj na tieto témy povedal, že Trump presadzuje tému rovnakých taríf tak, aby ani jeden z regiónov nebol zvýhodňovaný. "V tretej téme sme sa snažili prezentovať Slovensko ako krajinú zaujímavú pre investorov. Je všeobecne známe, že na Slovensku sa vyrába obrovský počet automobilov, je lokalizovaných viac výrobcov áut a je rovnako známe, že sa hľadá krajina, ktorá by mohla byť výrobcom elektrických vozidiel Tesla. Rovnako sme hovorili o umiestnení rozmiestnenia dátových centier na Slovensku, pre rôzne projekty, ktoré sa týkajú umelej inteligencie," uzavrel Fico, ktorý chápe, že Musk zrejme na svoj časový program Slovensko tak skoro nenavštívi.