Mladý politik čelí škandálu: Otrasné, čo písal 13-ročným dievčatám! Skončil v strane... Rieši to aj polícia

Štěpán Strnad (Zdroj: X/therealstrnad)

Snímky údajných konverzácií Strnada s 13-ročným dievčaťom sa objavili na sociálnej sieti X tento týždeň, informuje o tom portál tn.cz. "Je to cute. Rovnako ako keď som ťa natlačil na stenu, pľuval ti do pusy a siahal ti pod legíny predtým, ako si mi povedala, že máš trinásť," píše sa v jednej z jeho správ mladému dievčaťu. Ďalej v konverzácii pokračoval a napísal, že si bude musieť počkať, kým bude mať ona 15 rokov. "To už bude nuda," odpísala. "Tak pred pätnástimi? Ja ťa milujem," mal reagovať Strnad.

Okrem tejto sa však na sociálnej sieti objavili sa iné konverzácie s ďalšími maloletými dievčatami. "Tak ja ťa zaspím tzv. rukami. Uškrtím do omdlenia. Potom sex. Potom spánok," napísal ďalšiemu 13-ročnému dievčaťu.

Reakcia mladého politika a koniec v strane

"Pred zhruba piatimi rokmi som sa na zoznamke zoznámil so slečnou. Po nejakej dobe, čo sme sa vídali, mi bolo povedané, že jej je 13 rokov. V tej chvíli som urobil obrovskú chybu - neukončil som kontakt ihneď. V dlhšom horizonte som sa ale postupne dištancoval," uviedol Strnad na svojom profile na sociálnej sieti X, ktorý si neskôr po medializovaní jeho nevhodných správ zrušil.

"Viem, že moje súkromné ​​konverzácie v posledných rokoch boli miestami úplne nevhodné. Bol som mladý a mnohokrát som si myslel, že mi patrí celý svet. Spätne je mi to naozaj ľúto," dodal a rozhodol sa pozastaviť svoje členstvo v ODS, aby nepoškodil stranu. "Nechcem v čase špekulácií poškodzovať stranu, ktorú mám naozaj rád," vyhlásil.

"V ODS dôsledne odmietame akékoľvek prejavy, ktoré sú v rozpore s našimi hodnotami. Ak sa objaví podozrenie voči ktorémukoľvek členovi, je nevyhnutné ho riadne prešetriť. Pán Strnad sa rozhodol svoje členstvo v ODS ukončiť," povedal pre tn.cz hovorca ODS Jakub Skyva.

Rieši to polícia

Prípadom sa zaoberá aj česká polícia. "Na základe informácií zverejnených v médiách sme sa vecou začali zaoberať. V súčasnej chvíli zisťujeme všetky okolnosti tejto veci," uviedla česká policajná hovorkyňa Eva Kropáčová.

Politiku kvôli sexuálnym deliktom opustil pred niekoľkými rokmi aj známy poslanec TOP 09 Dominik Feri. V roku 2021 rezignoval z funkcie a v súčasnosti si odpykáva trojročný trest vo väzení.