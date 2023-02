Český exposlanec sa postavil pred súd: Feri (26) čelí znásilneniu a obťažovaniu troch osôb, TOTO svedectvo ním otriaslo

Dominik Feri (26) patril svojho času medzi obľúbených politikov a poslancov českého parlamentu. V súčasnej dobe je ale všetko inak. Dnes už bývalého poslanca vyhodila zo svojich radov aj politická strana TOP09. Feri totiž čelí obžalobe zo znásilnenia dvoch osôb a pokusu o znásilnenie tretej osoby. Ako uvádza Blesk.cz, za tento trestný čin mu hrozí 10-ročný bezpodmienečný trest.

Skutok sa odohral ešte v roku 2016. "Feri sa mal snažiť o bozkávanie, no dievča ho odmietalo. Následne jej mal do pitia pridať látku, ktorá jej spôsobila stratu vedomia. V tomto stave s ňou mal mať pohlavný styk," opísala prvé znásilnenie štátna zástupkyňa Petra Gřivnová. Feri obvinenie odmietol s tým, že tam boli len bozky. V ďalších dvoch prípadoch taktiež odmietol tvrdenie žalobkyne o znásilnení, prípadne pokusu o znásilnenie.

Šokujúca výpoveď

Prípad sa však vystupňoval po tom, ako na súde prehovorila kamarátka jednej z obetí. Podľa jej svedectva malo dievča v čase znásilnenia len 17 rokov. Vo výpovedi uviedla, že poškodená jej volala hneď druhý deň po tom, ako ju v marci 2016 zneužili. "Začal ju bozkávať a obchytkávať. Od začiatku mu hovorila, že to nechce a nepáči sa jej to. Spomenula mi, že jej (Feri) ponúkol niečo na pitie. Vypila to a potom si už pamätala len nejasné útržky," povedala na súde nemenovaná kamarátka obete. Ako pokračovala, jej kamarátku mal odvliecť do postele a strčiť ruku pod tričko. Potom to malo byť ešte horšie. "Bola vystrašená. Strčil jej prsty do vagíny a orálne ju uspokojoval. Prišlo jej to nekonečné," pokračovala v hrozivej výpovedi.

Ďalej uviedla, že s tým nemohli ísť hneď von, pretože Feri bol populárny a nikto by im neuveril. Odhodlali sa až po zverejnení článku. Servery A2larm a Denník N zverejnili výpovede niekoľkých dievčat a žien, ktoré mal vraj vtedajší poslanec Dominik Feri obťažovať či znásilniť. Vtedy sa za svoje nevhodné správanie ospravedlnil. "Mala panický strach. Ovplyvňovalo ju to najmä vo vzťahoch s mužmi. Komunikovali aj po akte. Feri mal niečo zdieľať s 'Me Too' a ona mu odpovedala, že to tiež nechcela. Chcela to celé uzavrieť," povedala na súde. Pod hashtagom "Me Too" ľudia na sociálnych sieťach zdieľali už v roku 2017 skúsenosti so sexuálnym obťažovaním. Celosvetová kampaň upozorňovala na to, že o tomto probléme sa nehovorí aj napriek tomu, že sa s ním stretlo už mnoho ľudí. V Českej republike kampaň podporil aj Dominik Feri, uviedli Hospodářské Noviny.

Obhajoba

Obžalovaný sa na súde snažil obhájiť. Vo svojej výpovedi uviedol, že to bol konsenzuálny styk. Všetky obvinenia považoval za klamstvá a postup s pridaním niečoho do pitia opísal ako nechutný. "Nikdy by som nebol niečoho takého schopný. Mám problém zohnať antibiotiká, neviem kde by som prišiel k takej látke. Hovorím to teraz s pokorou, ale ja som v tom období naozaj netrpel nedostatkom záujmu od žien. Občas to bolo až nepríjemné," povedal Feri. Pokus o znásilnenie v priestore s desiatkami ľudí, kde sa to malo údajne odohrať, by bol podľa neho nepochopiteľný, keď hneď vedľa mal kanceláriu. Reagoval na údajný tretí prípad, ku ktorému malo dôjsť priamo v Snemovni, kam si Feri pozval novú stážistku.

Do obžaloby sa nedostal prípad, kedy mal Feri pred niekoľkými rokmi obťažovať jedno dievča v sprche. "Nepravdivo ma obvinila, že som ju v sprche znásilnil," povedal novinárom exposlanec, ktorý zverejnil aj meno ženy. Podľa predsedu TOP09 Miroslava Kalouska (62) to bol zo strany jeho bývalého kolegu ohavný čin. Ferimu hrozí za znásilnenia a jeden pokus oň okrem 10-ročného pobytu za mrežami aj vyplatenie finančného odškodného všetkým obetiam. Každá z nich požaduje inú ujmu na zdraví (10 500 eur, 25 200 eur a 504 000 eur). Obžalovaný exposlanec tále verí, že napokon bude zbavený všetkých obvinený. Prípad sa vyšetruje na Obvodnom súde Praha 3.