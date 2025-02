Globalisti liberálnej ideológie prišli o najsilnejšie hlavné mesto Západu, tvrdí Orbán

(Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

BUDAPEŠŤ - Nástupom Donalda Trumpa do kresla prezidenta USA prišli predstavitelia globalistickej liberálnej ideológie o hlavné mesto najsilnejšej svetovej veľmoci. Povedal to v rámci dvojdňového výjazdového zasadnutia parlamentnej frakcie vládneho bloku Fidesz-KDNP v Balatonfürede predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. S odvolaním sa na server magyarnemzet.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

"Vo Washingtone sa k moci dostala národne zmýšľajúca a protiimigračná vláda, ktorá namiesto rodovej ideológie presadzuje tradičné rodinné myslenie. Nastúpila vláda, ktorá je k Maďarsku priateľská a správa sa k nám ako k partnerovi," zdôraznil v utorok vo večerných hodinách premiér, podľa ktorého to Maďarsku umožňuje robiť veľké veci a myslieť vo veľkom. "Sorosova sieť stratila Washington, nová vláda začala sieť rozkladať, čo znamená, že dolárový dážď skončil a Soros môže rátať už len s Bruselom a peniazmi európskych daňových poplatníkov," podčiarkol Orbán.

Ostro odmietol aj myšlienku prijatia Ukrajiny do Európskej únie

Premiér vyhlásil, že ideológia, ktorá zlyhala vo Washingtone, naďalej dominuje v Bruseli. "Skutoční politickí oponenti našej krajiny sú v Bruseli. Chcú zvrhnúť národnú vládu a dosadiť bábkovú vládu, chcú nám Maďarom povedať, čo môžeme a čo nie. Oni sú Impérium a my sme rebeli," dodal.

K otázke vojny na Ukrajine Orbán povedal, že Trump dal jasne najavo, že chce mier a medzi oboma veľmocami sa už začali mierové rokovania, pričom Európa je z toho vynechaná. Maďarsko podľa jeho slov tak ako predtým, aj naďalej podporuje prímerie a mier. "Mier môže byť pre nás len dobrý, ceny energií klesnú, obchod sa oživí a ekonomika sa posilní," domnieva sa Orbán. Premiér v prejave ostro odmietol aj myšlienku prijatia Ukrajiny do Európskej únie, pretože by to podľa neho vážne poškodilo záujmy maďarských poľnohospodárov.