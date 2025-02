Bežkár našiel malého chlapca, ako blúdi po poli: NEUVERITEĽNÉ, kde bol otec! Ľudia neskrývajú rozhorčenie

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Policie České republiky)

archívne video

Cudzinecká polícia v Prahe zachraňovala dieťa v okne (Zdroj: Policie ČR)

Ako približuje česká polícia. bežkár našiel na zasneženom poli približne jeden kilometer od parkoviska malého chlapca. Dieťa preto odprevadil späť k autu, z ktorého odišiel. Vozidlo bolo síce otvorené, ale nikto dospelý v ňom nebol a preto zavolal na políciu.

"Zistili sme, že otec vyrazil na bežky a svojho syna nechal v aute samotného. Chlapec po nejakej dobe z auta vystúpil a zrejme šiel svojho otca hľadať," opísala polícia, ktorá dodáva, že síce tento prípad dopadol dobre, situácia ale mohla dopadnúť oveľa horšie.

Prípad bude mať dohru, ľudia sú rozčarovaní

"Ponechanie dieťaťa vo vozidle bez dozoru predstavuje značné riziká nielen v chladných mesiacoch, pretože vzniká nebezpečenstvo úrazu, únosu alebo iných rizikových situácií," upozorňuje s tým, že veľmi malé deti sa pri prípadnom stratení môžu správať nevyspytateľne a nevedia, ako sa v takýchto situáciách správať. Rodičia by preto podľa polície nikdy nemali nechávať malé deti vo vozidle, ani na krátku chvíľu. Tento prípad bude mať dohru v trestnoprávnej rovine, konštatuje polícia na záver.

Po tom, čo to polícia zverejnila na sociálnej sieti, ľudia neskrývali rozčarovanie. "To snáď nemôže nikoho normálneho napadnúť," napísal jeden z nich. "Tak v tejto zime je to na metál za najhoršieho otca roka," komentoval ďalší. Iná z nich zažartovala, že trestnoprávna rovina je nič oproti hnevu matky dieťaťa, keď sa o tom dozvie.