Lavrov odmieta účasť Európy na mierových rokovaniach o Ukrajine, tvrdí že nemajú čo ponúknuť

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. (Zdroj: TASR/AP/Eraldo Peres)

MOSKVA - ozývať európskych politikov k prípadným rokovaniam o konci vojny na Ukrajine nemá zmysel, pretože chcú, aby vojna pokračovala. Dnes to podľa agentúr povedal ruský minister zahraničia Sergej Lavrov. Uviedol tiež, že pri budúcich mierových rokovaniach nepôjde "ani pomyslieť" na to, že by Rusko voči Ukrajine urobilo územné ústupky.

"Neviem, čo by (Európania) pri rokovacom stole robili," povedal Lavrov. "Keď by si k nemu sadali s cieľom vo vojne pokračovať, prečo ich tam pozývať?" Uviedol tiež, že Európa nemá na rokovaniach o Ukrajine čo robiť, "ak žiada prímerie kvôli vyzbrojovaniu Kyjeva".Lavrov dnes spolu so zahraničnopolitickým poradcom Kremľa Jurijom Ušakovom odletí do Rijádu, kde ich v utorok čaká schôdzka s americkými predstaviteľmi. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov dnes povedal, že cieľom rozhovorov bude "obnoviť komplex vzťahov" medzi Moskvou a Washingtonom a pripravovať prípadné rokovania o konci vojny na Ukrajine. Tú Rusko začalo pred takmer tromi rokmi na rozkaz prezidenta Vladimira Putina.

(Zdroj: SITA/Russian Foreign Ministry Press Service via AP)

Lavrov dal najavo, že pri prípadných diskusiách o mieri nehodlá Rusko, ktoré vojensky okupuje časť východnej Ukrajiny a ktorého armáda sa snaží obsadiť ďalšie ukrajinské územie, robiť "územné ústupky" voči Kyjevu.

Urobilo ich podľa neho sovietske vedenie pri vzniku Sovietskeho zväzu. Tvrdí, že Ukrajine vtedy pripadli "obrovské územia, ktoré po stáročia obhospodaroval ruský ľud, staval na nich, zakladal mestá, budoval továrne a prístavy".Rusko na jeseň roku 2022 v rozpore s medzinárodným právom za súčasť svojho územia vyhlásilo štyri ukrajinské regióny: Doneckú, Luhanskú, Záporožskú a Chersonskú oblasť. Moskva ich však ani po troch rokoch bojov nedokázala celé ovládnuť. Už v roku 2014 anektovala ukrajinský polostrov Krym.