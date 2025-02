Šokujúci prípad z Nemecka: Matka odhlásila dcéru z exkurzie do mešity! Škola sa jej vyhráža sankciami

Mešita v Kolíne na d Rýnom (Zdroj: Google Street View)

Obavy o bezpečnosť

Podľa denníka Kölner Express bola dôvodom matkinho rozhodnutia rastúca hrozba islamistických útokov v Nemecku. Len nedávno sa krajina otriasla po incidentoch v Solingene, Magdeburgu či Aschaffenburgu. Napriek tomu, že štvrtkový útok v Mníchove sa odohral až po výlete, bezpečnostné obavy u Jennifer H., 36-ročnej matky školačky, pretrvávali.

„Vzhľadom na to, čo sa v Nemecku deje, som škole povedala, že mám vážne obavy poslať svoje dieťa na takúto exkurziu,“ uviedla Jennifer H. pre denník.

Ich kann die Entscheidung der Mutter 💯 nachvollziehen. Warum sollen Kinder im "Namen der Toleranz" eine Moschee besuchen, dessen Gebetssaal folgenden Koran-Vers schmückt:

„Du bist unser Schutzherr. So verhilf uns zum Sieg über die Ungläubigen.“ https://t.co/ysK6PhDP79 — Dana (@PersianCatPishi) February 15, 2025

Tlak zo strany školy

Reakcia školy bola okamžitá – matke oznámili, že jej dcéra sa nebude môcť zúčastniť žiadnej ďalšej exkurzie, vrátane záverečného školského výletu. Napriek nátlaku dieťa na návštevu mešity v štvrti Ehrenfeld nešlo. Namiesto toho strávilo deň v škole v inej triede.

To však nebolo všetko. Škola zaslala matke oficiálny list, v ktorom ju upozornila, že neúčasť jej dcéry na školskom podujatí predstavuje porušenie povinnej školskej dochádzky, ako ju stanovuje legislatíva spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko. „Mali by sme to potrestať pokutou, ale tentoraz od toho výnimočne upustíme,“ píše sa v liste.

Eine Kölner Mutter meldet ihre Tochter aus Angst vor Anschlägen von einem Moschee-Ausflug ab. Womit die Schule daraufhin droht und warum die Frau jetzt sogar einen Anwalt braucht.https://t.co/EpAJxs7oK1 — JUNGE FREIHEIT (@Junge_Freiheit) February 15, 2025

Právny boj na obzore?

Matka sa s rozhodnutím školy odmieta zmieriť. „Neviem, či sa situácia v Nemecku upokojí a ako sa budem cítiť o päť mesiacov,“ priznala. Medzitým sa rozhodla konať a najala si právnika. Spor medzi právom rodiča na rozhodnutie o bezpečnosti svojho dieťaťa a nemeckými vzdelávacími predpismi tak naberá nový rozmer.