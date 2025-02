Americké jednotky zlikvidovali v Sýrii ďalšieho vplyvného sympatizanta al-Káidy

Ilustračné foto (Zdroj: SITA)

Spojené štáty označili HaD za teroristickú organizáciu v roku 2019. Za informácie o niekoľkých jej členoch ponúkli finančné odmeny.Americká SITE Intelligence Group uviedla, že organizácia HaD bola založená vo februári 2018. Svoju vernosť sieti al-Káida nedeklarovala - vyplynulo to až z oznámenia o jej rozpustení zverejnenom v januári 2025. K rozpusteniu HaD došlo v súlade s príkazmi dočasného sýrskeho prezidenta Ahmada Šaru.Americké jednotky pred vyše dvomi týždňami - 30. januára - pri leteckom útoku na severozápade Sýrie zabili iného vysokopostaveného príslušníka HaD.

Táto oblasť v Sýrii bola v minulosti baštou Organizácie pre oslobodenie Levanty (Hajat Tahrír aš-Šám - HTS), ktorá začiatkom decembra 2024 za pomoci ďalších islamistických povstalcov zosadila režim Bašára Asada, píše TASR.