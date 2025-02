Po páde režimu dlhoročného sýrskeho prezidenta Asada navštívili Damask odídení židia

Bašár Asad (Zdroj: TASR/SANA via AP, File)

DAMASK - Po páde režimu dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašára Asada sa do hlavného mesta Sýrie po desiatkach rokov v exile vrátili členovia miestnej židovskej komunity. Stretli sa aj s predstaviteľmi nového vedenia krajiny. Informujeme na základe stredajšej reportáže agentúry Reuters.

Práva židov, ktorí v Sýrii žili po stovky rokov, boli v čase vlády Asadovcov obmedzované. Nemohli vlastniť majetok, pracovať ani vycestovať z krajiny. Prezident Háfiz Asad v roku 1992 zákaz vycestovania zrušil a väčšina z 5000 sýrskych židov využila možnosť a Sýriu opustila. V súčasnosti v Damasku údajne žije iba sedem postarších židov.

Odísť z krajiny sa v 90. rokoch rozhodol aj posledný damaský rabín Yusuf Hamra a jeho syn Henry, ktorí sa usadili v New Yorku. Po páde režimu Asadovcov v decembri minulého roka hlavné mesto Sýrie opätovne navštívili. Stretli sa aj s námestníkom ministra zahraničných vecí, ktorého do funkcie dosadili povstalci z džihádistickej skupiny Hajat Tahrír aš-Šám.

Predstavitelia nového vedenia opakovane zdôrazňujú, že budú rešpektovať práva náboženských menšín, avšak podľa Reuters medzi náboženskými menšinami v súčasnosti panuje napätie a strach z budúcnosti. Henry Hamra pre Reuters ozrejmil, že sýrske ministerstvo zahraničných vecí sa zaviazalo chrániť dedičstvo židovskej komunity v krajine. "Potrebujeme pomoc vlády, potrebujeme, aby nám garantovala bezpečnosť," povedal.

Novým lídrom sa stal Bachúr Chamntúb

Kanadský novinár Neil Hauer v príspevku na sociálnej sieti X upozornil, že vedenie krajiny pristúpilo aj k oficiálnemu vymenovaniu lídra miestnej židovskej komunity, ktorým sa stal Bachúr Chamntúb, jeden zo siedmich damaských židov.

Po spoločnej modlitbe Chamntúb ocenil návrat Hamrovcov do mesta. "Potrebujem, aby židia žili so mnou v susedstve," povedal dúfajúc, že sa v budúcnosti viacerí vrátia do židovskej štvrte v Damasku a k "svojmu ľudu". "Takmer 40 rokov som sa nemodlil s druhými. Ten pocit je neopísateľný," uviedol pre televíziu France 24.

Džobar bol stovky rokov domovom veľkej židovskej komunity

Podľa Reuters synagógy a židovská škola v historickom centra Damasku ostali relatívne dobre zachované. Najväčšia synagóga v Džobare na východnom predmestí Damasku však bola počas 14 rokov trvajúcej občianskej vojny vyrabovaná a následne zrovnaná zo zemou. Džobar bol stovky rokov domovom veľkej židovskej komunity a synagóga bola postavená na počesť biblického proroka Eliáša.