Experti sú zdesení Trumpom: Kritizovali jeho plán pre Ukrajinu! Putin si môže od radosti zatlieskať

Donald Trump a Vladimir Putin (Zdroj: SITA/AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

„Plán na ruské víťazstvo“

Americký historik a profesor strategických štúdií Phillips O’Brien podľa siete "Substack" upozorňuje, že Trumpov návrh nie je žiadnou novinkou – v podstate ide o myšlienky, ktoré kolujú už od júna minulého roka. Podľa neho vychádza z návrhu generála Keitha Kellogga, ktorý sa stal základom všetkých Trumpových mierových iniciatív. O’Brien sa navyše obáva, že minister obrany v Trumpovej administratíve, Pete Hegseth, by mohol pripraviť ešte horší plán.

Výhra pre Putina, porážka pre Ukrajinu

O’Brien varuje, že Trumpov plán by znamenal, že Putin dostane takmer všetko, čo chcel, zatiaľ čo záujmy Ukrajiny by sa brali len minimálne do úvahy. Konflikt by sa v podstate zmrazil v súčasnom stave, čím by Rusko získalo čas na posilnenie svojej armády a prípravu na ďalšiu ofenzívu.

Putin by tak získal „výrazný oddychový čas“, pričom Kremeľ už dal najavo, že je ochotný rokovať o „dlhodobom riešení“ vojny. Podľa navrhovaného scenára by Ukrajina nemohla získať späť okupované územia, pokiaľ by bol Putin pri moci, pričom by zároveň stratila šancu na vstup do NATO. Súčasťou návrhu je aj čiastočné uvoľnenie sankcií voči Rusku.

O’Brien to zhrnul jasne: „Je to plán na ruské víťazstvo – a to predovšetkým dovtedy, kým Putin žije.“

„Putin by si spokojne tlieskal“

Vojenský expert Carlo Masala v podcaste Ronzheimer označil Trumpov plán za „katastrofu pre Ukrajinu“, pričom varoval, že Trump sa bude snažiť ukončiť vojnu čo najrýchlejšie, aby mohol stiahnuť americké jednotky z Európy.

„Dostaneme sa k rokovaniam, ktoré prebehnú ponad hlavy Ukrajincov a Európanov,“ varoval Masala.

A pokračoval: „Ak by som bol Putin, tlieskal by som od radosti. Európske jednotky nie sú pre neho žiadnou hrozbou. To ho nijako neodradí od toho, aby o pár mesiacov alebo rokov opäť nezaútočil na zvyšok Ukrajiny.“

NATO stratégovia varujú pred čiernym dňom

Bývalá strategička NATO Stefanie Babst v rozhovore pre ZDF označila Trumpov plán za „čierny deň“ pre Európu.

„Toto sa vôbec nedá nazvať mierovou dohodou. Ide o podmienky kapitulácie Ukrajiny,“ konštatovala.

Podľa Babst by takýto plán neznamenal nič iné ako podriadenie sa Putinovým požiadavkám, pričom by sa Rusko mohlo naďalej vojensky pripravovať na ďalšie agresívne kroky v regióne.