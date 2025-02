Zelenskyj šokoval vyhlásením: Putin má už málo času! Onedlho zomrie

Vladimir Putin a Volodymyr Zelenskyj (Zdroj: TASR/Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, Ukrainian Presidential Press Office)

Vojna na Ukrajine čoskoro vstúpi do tretieho roku a práve mníchovská konferencia by mohla prispieť k jej ďalšiemu smerovaniu. Medzi hlavnými účastníkmi budú vrcholní predstavitelia západných mocností aj samotný Zelenskyj, ktorý pozorne sleduje kroky nového amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten ešte pred voľbami sebavedomo vyhlasoval, že vojnu na Ukrajine ukončí „za jeden deň“, no jeho vláda doteraz nepredstavila žiadny konkrétny plán. Trumpa na konferencii zastúpi viceprezident J. D. Vance, ktorý v minulosti otvorene priznal, že ukrajinská otázka preňho nie je prioritou.

Napriek neistote v americkej politike vkladá Zelenskyj do mníchovských rokovaní veľké nádeje. Jeho hlavným cieľom je získať pevné bezpečnostné záruky. „Bez nich nemôžeme hovoriť o žiadnej šanci na mier. Putin nemá záujem o dohodu, chce len čas na ďalšiu agresiu,“ varoval v rozhovore pre The Economist.

Zelenskyj tiež odmieta akékoľvek prejavy defetizmu. „Putin žije v bubline, v ktorej si myslí, že môže vyhrať. No to len preto, že ho nikto neinformuje o realite. Jeho okolie sa ho príliš bojí na to, aby mu povedalo pravdu,“ poznamenal, pričom sa odvolal na správy spravodajských služieb, podľa ktorých sa k ruskému prezidentovi dostávajú len skreslené informácie.

Okrem toho je presvedčený, že oproti Putinovi má jednu zásadnú výhodu – čas. „Moc ma nezmenila tak ako jeho. A kým ja môžem bojovať dlhodobo, on už nie. On čoskoro zomrie,“ vyhlásil nekompromisne.

Jednou z ciest k stabilite Ukrajiny by mohlo byť členstvo v NATO, no Zelenskyj v jeho dosiahnutie už príliš nedúfa. „Ak chceme byť reálnou silou, musíme zdvojnásobiť našu armádu. Európa by nám mohla pomôcť s financovaním – moderné vybavenie, protivzdušná obrana, zbrane. To je náš plán B,“ vysvetlil.

A hoci Ukrajina s Putinom už roky bojuje, Zelenskyj nevylučuje ani osobné stretnutie. „Ak by to bola jediná cesta k mieru, pristúpim na ňu. Nepôjde však o zdvorilostné rokovanie. Považujem ho za nepriateľa – a myslím, že to je vzájomné,“ povedal podľa portálu Kyiv Independent. „Nenechám Putina vyhrať. To je môj cieľ, moje poslanie,“ dodal v rozhovore pre The Economist.