Pátranie s TRAGICKÝM koncom: Louise (†11) sa po škole nevrátila domov, našli ju v lese s bodnými ranami

Louise, que le ciel t’accueille au son des trompettes puisque on t’a ôté la vie sur cette terre.

Tu es partie bien trop tôt dans la fleur de l’innocence et la France a le cœur qui saigne et retient sa colère.

Adieu petit ange blond, ange radieux. pic.twitter.com/BhV4bh0ixN