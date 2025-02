Sprostredkovatelia dohody o prímerí v Gaze sa údajne obávajú jej zlyhania

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Tsafrir Abayov)

Zástupcovia Hamasu sprostredkovateľom údajne povedali, že záruky Spojených štátov už vzhľadom na plány amerického prezidenta Donalda Trumpa vysťahovať Palestínčanov z Pásma Gazy neplatia. Sprostredkovatelia preto odložili ďalšie rokovania, kým nedostanú od Washingtonu jasný signál o jeho zámere pokračovať v dohode, uviedli zdroje. Hamas v pondelok oznámil odloženie odovzdania ďalších izraelských rukojemníkov, a to až do odvolania. Hnutie obvinilo Izrael z porušovania podmienok uzavretého prímeria. Ďalšie prepustenie rukojemníkov bolo plánované na nasledujúcu sobotu. Izrael podľa hnutia nedodržiava dohodnuté podmienky, keďže návrat Palestínčanov na sever Pásma Gazy sa oneskoril a dochádza aj k ostreľovaniu a leteckým útokom na rôzne časti palestínskej enklávy. Izrael údajne blokuje aj časť sľúbenej humanitárnej pomoci.

Izrael v reakcii uviedol, že vyhlásenie Hamasu je "úplným porušením" prímeria v Pásme Gazy. Minister obrany Jisrael Kac podľa denníka Times of Israel nariadil uviesť ozbrojené sily do "najvyššieho stupňa pohotovosti, aby sa pripravili na akýkoľvek možný scenár, ktorý by v Pásme Gazy mohol nastať, a aby ochránili pohraničné komunity". Prímerie medzi Izraelom a hnutím Hamas uzavreli v Katare 15. januára po viac ako roku vojny, ktorá výrazne zdevastovala palestínsku enklávu. Od uzavretia dohody si strany postupne vymenili 21 izraelských rukojemníkov za 730 palestínskych väzňov zadržiavaných v Izraeli.