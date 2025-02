Varovanie ruského oligarchu: Hrozí tretia svetová vojna! Za všetko môže Trumpov plán

Andrej Melničenko (Zdroj: SITA/AP Photo/Thomas Hartwell)

MOSKVA - Ruský oligarcha Andrej Melničenko varuje pred možnou eskaláciou vojny na Ukrajine v prípade návratu Donalda Trumpa do Bieleho domu. Ak by Kremeľ dospel k záveru, že situácia nemá riešenie, mohol by podľa neho podniknúť kroky, ktoré by viedli k celosvetovému konfliktu.

"Ak by eskalácia vojny pokračovala aj pod Trumpovým vedením a ruské vedenie by nadobudlo pocit, že ide o neriešiteľný problém, môže to viesť k svetovej vojne," vyhlásil Melničenko v rozhovore pre dánsky investigatívny portál Frihedsbrevet.

Oligarcha, ktorý sa dištancuje od Putina

Andrej Melničenko patrí medzi najbohatších Rusov a po začiatku invázie na Ukrajinu sa ocitol na sankčných zoznamoch Západu. Európska únia ho označila za "člena úzkeho okruhu Vladimira Putina", ktorý podporoval politiku ohrozujúcu Ukrajinu.

Hoci ho sankcie priamo spájajú s ruským režimom, Melničenko tvrdí, že s Putinom nemá žiadne blízke vzťahy. "Nikdy som sa s ruským prezidentom osobne nestretol," vyhlásil v rozhovore s kontroverzným americkým moderátorom Tuckerom Carlsonom. Zároveň poprel, že by mal čokoľvek spoločné s inváziou na Ukrajinu, či že by sa aktívne zapájal do politiky.

Melničenko bol jedným z prvých ruských oligarchov, ktorí sa verejne vyjadrili proti vojne. Už 14. marca 2022 – len niekoľko týždňov po začiatku invázie – odsúdil útok na Ukrajinu.

Trump a vojna: Riziko, ktoré Kremeľ nemusí tolerovať

V posledných mesiacoch sa stále viac špekuluje o možnom konci vojny na Ukrajine, pričom kľúčovým faktorom má byť prípadný návrat Donalda Trumpa do funkcie amerického prezidenta. Trump nedávno tvrdil, že viedol telefonát s Putinom, v ktorom s ním diskutoval o možnom riešení konfliktu.

Melničenko však varuje, že ak by Trump podnikol kroky, ktoré by Kremeľ vnímal ako hrozbu, môže to mať katastrofálne dôsledky. Akákoľvek ďalšia eskalácia by podľa neho mohla vyústiť do globálneho konfliktu, ktorému by sa už nedalo zabrániť.

Hoci Melničenko bližšie nešpecifikoval, čo presne považuje za kritický bod pre Moskvu, jeho vyjadrenia naznačujú, že v Kremli rastie obava z ďalšieho vývoja vojny a možného tvrdého postoja USA pod vedením Trumpa.

Čo sa deje na Ukrajine?

Ruský prezident Vladimir Putin vedie od februára 2022 otvorenú vojnu proti Ukrajine, pričom Rusko aktuálne okupuje približne pätinu ukrajinského územia.

V poslednom období sa začalo špekulovať o možnom ukončení vojny, najmä v súvislosti s prípadným návratom Donalda Trumpa do Bieleho domu. Ten nedávno tvrdil, že telefonoval s Putinom a diskutoval s ním o potenciálnom konci vojny.