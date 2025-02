Prvé detaily odhalené: TOTO sú Trumpove plány pre Ukrajinu! Takto chce ukončiť vojnu

Americký prezident Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci)

WASHINGTON - Od opätovného zvolenia Donalda Trumpa sa špekuluje, či americký prezident naozaj ukončí vojnu na Ukrajine. Zdroje tvrdia, že už má pripravený plán, ktorý by mal viesť k ukončeniu konfliktu. Nedávno bola zverejnená prvá časť detailov o Trumpovom tajnom pláne na ukončenie vojny na Ukrajine.

Vojna na Ukrajine sa blíži k tretiemu výročiu. 24. februára 2025 to bude presne tri roky, čo Vladimir Putin dal ruským vojskám príkaz na inváziu na Ukrajinu. Po Trumpovom znovuzvolení sa o možnom ukončení vojny začalo opäť čoraz viac diskutovať. Koniec koncov, republikánsky líder predtým vyhlásil, že by vedel ukončiť konflikt do 24 hodín.

Trump chce ukončiť vojnu na Ukrajine

Ale kedy Trump prejde od slov k činom? Podľa aktuálnych informácií od agentúry Bloomberg vypracoval americký prezident plán na ukončenie vojny na Ukrajine. Tento plán má byť predstavený na bezpečnostnej konferencii v Mníchove, ktorá sa uskutoční už budúci týždeň, a to jeho špeciálnym vyslancom pre Ukrajinu a Rusko, Keithom Kelloggom.

Prvé detaily Trumpovho plánu na ukončenie vojny na Ukrajine

Spravodajská agentúra už zverejnila niektoré detaily z Trumpovho plánu, ktoré pochádzajú od anonymných zdrojov z jeho blízkeho okruhu. Podľa týchto informácií Trump plánuje, že vojna na Ukrajine bude „zmrazená“ na aktuálnych frontových líniách. Plán zahŕňa aj stiahnutie ruských vojsk z okupovaných ukrajinských území a poskytovanie bezpečnostných záruk pre Ukrajinu, aby sa zabránilo ďalšiemu útoku zo strany Putina.

Kellogg potvrdil svoju účasť na mníchovskej bezpečnostnej konferencii, ktorá sa bude konať od 14. do 16. februára v hoteli Bayerischer Hof. Radosť vyjadril z toho, že bude môcť hovoriť o Trumpovom cieli ukončiť „krvavú a nákladnú vojnu na Ukrajine“. „Stretnem sa s americkými spojencami, ktorí sú ochotní spolupracovať s nami,“ povedal Kellogg na platforme X.

Kellogg tvrdí: Trump má „spoľahlivý plán“ na ukončenie vojny

V rozhovore pre televíznu stanicu Fox News už 1. februára Kellogg povedal, že americký prezident má „spoľahlivý plán“ na ukončenie vojny. Tento plán počíta s vyvíjaním tlaku nielen na Moskvu, ale aj na Kyjev, pričom navrhuje pozitívne iniciatívy pre obe strany.

Trumpov viceprezident J.D. Vance tiež na mníchovskej bezpečnostnej konferencii

Okrem Keitha Kellogga sa na konferencii zúčastní aj Trumpov viceprezident J.D. Vance. Spojené štáty mali na tejto prestížnej konferencii vždy svojich viceprezidentov, ale prezident sa jej ešte nikdy nezúčastnil. Vance bol na konferencii už v roku 2024, keď sa ako republikánsky senátor zúčastnil podujatia.

Tento rok sa očakáva účasť až 60 štátnych a vládnych predstaviteľov.