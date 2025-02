Srbskí študenti zablokovali cesty: Uplynulo 100 dní od tragédie v Novom Sade

(Zdroj: SITA/AP Photo/Darko Vojinovic)

Vlani v novembri sa zrútil betónový prístrešok na zrekonštruovanej železničnej stanici v Novom Sade a zahynulo 15 ľudí. V krajine sa následne rozpútal hnev na korupciu a nedostatočný dohľad nad stavebnými projektmi. V metropole Belehrad stovky študentov na sedem hodín zablokovali hlavný cestný uzol a most Gazela. Predtým, ako hodili 15 bielych ruží do rieky Sáva, si uctili obete 15 minútami ticha.

(Zdroj: SITA/AP Photo/Darko Vojinovic)

Študenti a ďalší protestujúci zároveň zablokovali kruhové objazdy na troch hlavných cestách do Nového Sadu a hádzali ruže do Dunaja, informovali miestne médiá. Niektorí demonštranti tvrdia, že hlavným problémom je rodinkárstvo, ktoré odsudzujú na každom zhromaždení, pričom skandujú heslá ako "korupcia zabíja" a žiadajú spravodlivosť. Študenti, ktorí od novembra blokujú väčšinu stredných škôl a univerzít, sa postavili do čela protestov. Začiatkom februára ich desaťtisíce zablokovali tri novosadské mosty cez Dunaj. Jeden z nich bol uzavretý až 24 hodín.

Koncom januára odstúpil z funkcie srbský premiér Miloš Vučevič, čo bolo politické gesto, ktoré však nemalo na hnutie žiadny vplyv. Srbský prezident Aleksandar Vučič osciluje medzi výzvami na dialóg a obvineniami zo zahraničného zasahovania zo strany "západných krajín" a susedného Chorvátska. "Nie som to ja, koho chcú zničiť. Oni chcú zničiť Srbsko. Tu však nebude žiadna revolúcia. V Srbsku rozhodujú ľudia, a to len prostredníctvom volieb," vyhlásil Vučič v sobotu pred niekoľkými tisíckami svojich stúpencov v meste Kikinda na severe krajiny.