MIMORIADNY ONLINE Trump telefonoval s Putinom: Má jasný plán, ako vojnu na Ukrajine ukončiť!

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of The Armed Forces of Ukraine)

MOSKVA, KYJEV - Pri útoku dronov na ruský Rostov na Done v noci na 9. februára bolo poškodených najmenej 76 bytov a rozbitých 215 okien, uviedol starosta mesta Alexander Scriabin v príspevku na sociálnej sieti. Informuje o tom portál The Kyiv Independent. Situáciu sledujeme online.

Generál Oleksandr Syrskyj sa stretáva s admirálom Giuseppem Cavom Dragone, predsedom Vojenského výboru NATO, počas jeho prvej návštevy Ukrajiny. (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

9:00 Americký prezident Donald Trump telefonicky hovoril so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom o ukončení vojny na Ukrajine. Napísal to americký list New York Post, ktorému to Trump povedal v piatkovom interview na palube prezidentského špeciálu Air Force One. Trump tiež povedal, že má jasný plán, ako vojnu ukončiť. Podrobnosti k tomu však nepovedal. Nie je ani jasné, kedy sa rozhovor s Putinom uskutočnil.

"Dúfam, že to pôjde rýchlo. Každý deň tam zomierajú ľudia," povedal americkému listu Trump. "Tá vojna na Ukrajine je taká zlá. Chcem tú zatratenú vec skončiť," dodal. "Vždy som mal s Putinom dobrý vzťah," povedal v rozhovore Trump. Odmietol ale oznámiť, koľkokrát s ruským prezidentom hovoril. "To by som radšej nehovoril," reagoval Trump. "On chce, aby ľudia prestali umierať," povedal o Putinovi.

8:59 Rusko proti Ukrajine vyslalo v noci na dnes 151 dronov, z ktorých sa ich 70 podarilo zostreliť. Ďalších 74 nepriateľských dronov sa zrútilo bez toho, aby spôsobili škodu, oznámilo dnes na platforme Telegram ukrajinské letectvo. Ruská protivzdušná obrana zničila nad siedmimi regiónmi a nad anektovaným Krymom 35 ukrajinských bezpilotných lietadiel, tvrdí naopak ruské ministerstvo obrany, ktoré neskôr informovalo o zostrelení ešte jedného dronu nad Leningradskou oblasťou pri Petrohrade. Vo vojnových podmienkach nemožno tvrdenia znepriatelených strán bezprostredne overiť z nezávislých zdrojov.

7:25 Štrnásť budov bolo poškodených pri útoku dronom na ruský Rostov na Done, tvrdí Rusko. Najmenej 76 bytov bolo poškodených a 215 okien bolo rozbitých pri útoku dronu na ruský Rostov na Done v noci na 9. februára, podľa starostu Alexandra Skrjabina.

V postihnutom okrese Rostov na Done bol vyhlásený výnimočný stav, keďže ruské ministerstvo obrany tvrdí, že nad regiónom bolo zostrelených 18 dronov. Denník The Kyiv Independent nemohol tieto tvrdenia bezprostredne overiť.

Estónsko, Lotyšsko a Litva sa dnes pripoja na európsku energetickú sieť

Estónsko, Lotyšsko a Litva, ktoré sa v sobotu odpojili od spoločnej energetickej siete s Ruskom a Bieloruskom, sa dnes pripoja na únijnú energetickú sieť. Vo Vilniuse tomu budú prihliadať predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová aj ďalší politici.

Trojica pobaltských krajín sa v sobotu takmer tri a pol desaťročia po vyhlásení nezávislosti od vtedajšieho Sovietskeho zväzu odpojila od systému BRELL, ktorý je dedičstvom práve Sovietskeho zväzu. Zhruba po 24 hodinách potom dnes prostredníctvom energetického prepojenia s Poľskom, Fínskom a Švédskom synchronizujú frekvenciu svojich sietí s frekvenciou v krajinách Európskej únie.

Prerušenie elektrických väzieb na Rusko má geopolitický a symbolický význam. Práca na prechode na európske siete sa urýchlila po tom, ako Rusko vo februári 2022 vojensky napadlo Ukrajinu.