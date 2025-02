Nehoda ruského tankera v Baltskom mori: Po výbuchoch v strojovni sa loď naplnila vodou!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

"Podľa našich zdrojov došlo v strojovni k niekoľkým výbuchom, po ktorých sa loď naplnila vodou," uvádza sa na zmienenom kanáli. Gubernátor Leningradskej oblasti Alexander Drozdenko neskôr nehodu potvrdil. Pri naštartovaní motorov došlo k poškodeniu strojovne tankera, uviedol. K nehode došlo v blízkosti prístavu Usť-Luga, približne 150 kilometrov západne od Petrohradu. Všetkým 24 členom posádky sa podarilo bezpečne vystúpiť na pevninu. Zatiaľ čo kanál Baza informoval, že korma tankera narazila na piesočnatý breh, Drozdenko uviedol, že sa podarilo plavidlo zakotviť na móle bez úniku ropy do vody.

Loď sa oficiálne plaví pod vlajkou Antiguy a Barbudy. Podľa DPA nie je jasné, či patrí do tzv. tieňovej flotily Ruska, ktorú krajina využíva na obchádzanie medzinárodných sankcií týkajúcich sa vývozu ropy. Medzitým na ruskom Ďalekom východe narazil na plytčinu ďalší tanker. Podľa tlačovej agentúry Interfax sa čínske plavidlo dostalo do ťažkostí v búrke v blízkosti ostrova Sachalin. Úrady sa pripravovali na možné odčerpanie časti nákladu na palube tankera, ktorý prevážal uhlie a ťažký palivový olej. Vlani v decembri sa v Čiernom mori potopili dva ruské tankery s tisíckami ton palivového oleja, čo spôsobilo veľké úniky do mora a na pobrežie. Podľa ekológov budú environmentálne škody v Kerčskom prielive, ktorý oddeľuje Rusko od Krymu, pretrvávať ešte mnoho rokov.