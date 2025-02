Africkí lídri odsúdili ofenzívu skupiny M23 v Konžskej demokratickej republike

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

MALABO - Lídri stredoafrických krajín požiadali, aby povstalecká skupina Hnutie 23. marca (M23) zastavila ofenzívu na východe Konžskej demokratickej republiky (KDR), a v piatok vyzvali na otvorenie humanitárneho koridoru. Píše správa agentúry AFP.