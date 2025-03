Na severovýchode KDR zahynulo tento týždeň najmenej 23 osôb

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP)

K útokom ADF došlo v utorok a stredu v provincii Ituri pri hraniciach s Ugandou. "Celkovo títo povstalci popravili 23 osôb" v dedinách Matolo a Samboko, povedal pre agentúru AFP koordinátor jednej z hlavných organizácií občianskej spoločnosti na území Mambasa. Zároveň pripomenul, že počet obetí je predbežný. Podľa koordinátora skupina zajala najmenej 20 civilistov "vrátane syna náčelníka dediny Matolo". Humanitárne skupiny potvrdili tieto čísla a tiež očakávajú zvýšenie.

Útok na farmárov pracujúcich na poliach

Medzi obeťami boli väčšinou poľnohospodári pracujúci na poliach, ozrejmil miestny policajný náčelník. Spojenecké demokratické sily, ktoré tvoria bývalí ugandskí povstalci, sa od polovice 90. rokov minulého storočia usadili na severovýchode KDR. Zabili tam tisíce civilistov napriek nasadeniu ugandskej armády a konžských ozbrojených síl, píše AFP. Koncom roka 2021 Uganda a KDR začali spoločnú vojenskú operáciu proti ADF, pričom sa im zatiaľ nepodarilo zastaviť ich aktivity. Podľa koordinátora však išlo o prvý útok ADF od začiatku roka.