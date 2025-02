Po zrážke lietadla s vrtuľníkom identifikovali všetkých 67 obetí

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Carolyn Kaster)

V oznámení sa tiež uvádza, že ženisti očakávajú vytiahnutie všetkých väčších častí lietadla z rieky neďaleko letiska Ronalda Reagana. Následne budú žeriavom vyťahovať trosky helikoptéry. Na operácii sa podľa predošlých správ podieľalo viac ako 300 pracovníkov. Lietadlo spoločnosti American Airlines so 64 ľuďmi na palube a vojenský vrtuľník Black Hawk s tromi osobami sa zrazili 29. januára. Dopravný stroj letiaci z mesta Wichita v štáte Kansas sa v tom čase chystal pristáť na Reaganovom letisku, vojenský vrtuľník bol v oblasti na cvičnom lete.

Ide o najvážnejšiu leteckú haváriu v Spojených štátoch od novembra 2001. Sled udalosti, ktoré tragédii prechádzali, nie je zatiaľ jasný. Vyšetrovanie by podľa agentúry AP mohlo trvať približne rok, predbežná správa by však mohla byť hotová do mesiaca. Americký minister obrany Pete Hegseth v stredu pre televíziu Fox News povedal, že pri zrážke lietadla s vrtuľníkom došlo "k nejakému problému s výškou". Vyšetrovatelia dosiaľ zistili, že lietadlo bolo v čase zrážky vo výške približne 91 metrov s odchýlkou 7,6 metra. To by znamenalo, že vojenský vrtuľník prekročil maximálnu výšku 61 metrov stanovenú pre trasu, ktorú využíval.