Nečakaný incident na letisku: Lietadlo pri rolovaní krídlom narazilo do chvosta iného

Zrážka sa stala o približne 10.15 h miestneho času (19.15 h SEČ) a závažne neovplyvnila chod letiska, pretože sa odohrala mimo pristávacej dráhy. Cestujúci z oboch letov museli opustiť lietadlá.

Podľa portálu FlightAware.com bolo o 11.00 h miestneho času hlásených najmenej 114 meškaní a 20 zrušených letov. Zatiaľ nie je jasné, či to má s incidentom spojitosť. Let spoločnosti Delta Airlines mieril do letoviska Puerto Vallarta v Mexiku so 142 cestujúcimi na palube Boeingu 737.