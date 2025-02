Prví deportovaní Indovia sa vrátili z USA domov

(Zdroj: Getty Images)

AMRITSAR - Americké vojenské lietadlo so 104 deportovanými migrantmi pristálo v stredu v meste Amritsar ležiacom na severe Indie v štáte Pandžáb. Ide o prvý deportačný let do Indie od nástupu nového amerického prezidenta Donalda Trumpova k moci, informuje o tom agentúra AP.