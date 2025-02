Poľsko nakúpi tisíce vojenských dronov: Podľa ministra sú budúcnosťou armády

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz (Zdroj: SITA/AP Photo/Czarek Sokolowski)

Minister predpokladá, že drony budú súčasťou všetkých zložiek armády a budú ich potrebovať stovky tisíc. "Potrebujeme spoločnosti, štátne aj súkromné, ktoré budú pripravené vyrobiť desiatky, stovky tisíc dronov, keď takáto potreba nastane,“ povedal v tejto súvislosti Kosiniak-Kamysz.

Rozpočet poľského ministerstva obrany bol podľa ministra v roku 2024 využitý na 99,91 percenta a počet vojakov v armáde vzrástol o 14 tisíc. Podľa odhadov NATO to z Poľska robí krajinu s najväčšou armádou v rámci EÚ.

Prezident Andrzej Duda na stretnutí zdôraznil, že transformácia ozbrojených síl je nevyhnutná. Varoval pred narastajúcimi bezpečnostnými hrozbami, ktoré sú podľa neho bezprostredné a hmatateľné ako nikdy predtým. Poukázal na pokračujúcu agresiu Ruska voči Ukrajine, ktorá má kritický dopad na stabilitu regiónu. Ocenil tiež prácu príslušníkov ozbrojených síl, ktorí venujú svoje životy ochrane vlasti a jej občanov v náročných podmienkach.

Poľsko svoju obranyschopnosť intenzívne rozširuje najmä po ruskej anexii ukrajinského Krymu v roku 2014. V roku 2024 bola jeho armáda podľa počtu vojakov tretia najväčšia v rámci NATO (po USA a Turecku). V tomto roku vláda v rozpočte vyčlenila na výdavky spojené s obranou 4,7 percenta HDP, čo je najviac v rámci NATO.