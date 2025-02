Izraelskí vojaci na Západnom brehu zabili palestínskeho útočníka: Siedmi ľudia sú zranení

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Baz Ratner)

"Terorista strieľal na vojakov na vojenskom stanovišti pri Tajasíre," obci juhovýchodne od Džanínu, uviedla armáda vo vyhlásení. "Vojaci po prestrelke tohto teroristu zabili," dodala. Podľa serveru The Times of Israel sa útočníkovi údajne podarilo preniknúť do pozorovacieho stanovišťa.

archívne video

Slovenská republika ponúkla vládnu letku na prevoz zranených osôb z Pásma Gazy, oznámil prezident Pellegrini (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Izraelská armáda začala 21. januára, krátko po vyhlásení prímeria s palestínskym teroristickým hnutím Hamas v Pásme Gazy, v tejto oblasti okupovaného Západného brehu rozsiahlu vojenskú operáciu, podľa nej zameranú proti palestínskym ozbrojeným skupinám najmä v meste Džanín a jeho utečeneckom tábore. V nedeľu tam zrovnala s krajinou dvadsiatku budov, ktoré podľa armády slúžili na výrobu výbušnín a zbraní či ako pozorovateľne. Armáda tiež uviedla, že od polovice januára v Džaníne zabila viac ako 50 "teroristov". Palestínska autonómia so sídlom v Ramalláhu v pondelok označila operáciu za "etnickú čistku".