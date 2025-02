Dočasný sýrsky prezident tvrdí, že voľby by sa mohli konať o štyri až päť rokov

Faktický líder Sýrie Ahmad Šara. (Zdroj: SITA/AP/Mosa'ab Elshamy)

DAMASK - Dočasný sýrsky prezident Ahmad Šara v pondelok oznámil, že zorganizovanie volieb v Sýrii by mohlo trvať štyri až päť rokov. Informuje správa agentúry AFP.

Šara, ktorého islamistické povstalecké zoskupenie Organizácia pre oslobodenie Levanty (Hajat Tahrír aš-Šám - HTS) v decembri 2024 viedlo ofenzívu, počas ktorej zvrhlo dlhoročného prezidenta Bašára Asada, bol v stredu vymenovaný za dočasného prezidenta Sýrie. Už koncom decembra Šara informoval, že voľby v Sýrii by sa mohli konať o štyri roky. V tom čase uviedol, že je potrebné prepísať ústavu, čo by mohlo trvať dva až tri roky.

V pondelok povedal, že infraštruktúra pre hlasovanie "sa musí obnoviť, a to si vyžaduje čas". Dočasný prezident zároveň prisľúbil "zákon upravujúci politické strany" a dodal, že Sýriu bude "republikou s parlamentom a výkonnou vládou". Šara sa podľa agentúry DPA zameria na reformu sýrskeho hospodárstva, a to s pomocou tímu ekonomických expertov, ktorého vytvorenie sa očakáva čoskoro.

"Musíme napraviť mnohé inštitúcie, aby sme dosiahli úspešnú ekonomiku a krajina sa stala atraktívnou pre investície," povedal. Podľa neho to povzbudí Sýrčanov v zahraničí, aby sa vrátili do svojej krajiny. Šara bol okrem vymenovania za prezidenta poverený zostavením dočasného zákonodarného zboru. Bývalý parlament z čias Asadovej vlády bol rozpustený spolu s Asadovou stranou Baas, ktorá v Sýrii vládla od prvej polovice 60. rokov. Zrušená bola aj sýrska ústava a došlo aj k rozpusteniu armády a bezpečnostných zložiek ako aj ozbrojených skupín vrátane hnutia HTS. Súčasná dočasná vláda bude riadiť Sýriu do 1. marca.