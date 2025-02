Neústupčivý Orbán: Nové sankcie EÚ proti Rusku podporí len s podmienkou! Musí ich schváliť Trump

Donald Trump a Viktor Orbán (Zdroj: Facebook/ Orbán Viktor)

Maďarsko bude súhlasiť s novými sankciami EÚ proti Rusku iba v prípade, že predtým dosiahne dohodu s bývalým americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ako informuje „RBC“. Vyhlásil to maďarský minister pre európske záležitosti János Bóka v rozhovore pre nemecké noviny „Welt am Sonntag“. „Bez takejto dohody nevidí maďarská vláda žiadny základ pre ďalšie rozhodnutia o sankciách,“ povedal Bóka. Maďarská vláda pod vedením premiéra Viktora Orbána zdôrazňuje, že EÚ by mala pri zavádzaní nových sankcií proti Rusku byť veľmi opatrná.

EÚ plánuje nové sankcie

Európska únia (EÚ) plánuje prijať nový sankčný balík proti Rusku do tretieho výročia začiatku vojny na Ukrajine. Podľa „RBC“ by sa na novú sankčnú listinu mohlo dostať viac ako 30 jednotlivcov a spoločností z Ruska, Číny a Severnej Kórey. EÚ však nebude zakazovať nákup ruského skvapalneného zemného plynu, ale iba zavede určité obmedzenia, ktoré by nemali podstatne ovplyvniť dovozy. Napriek tomu Maďarsko momentálne blokuje predĺženie existujúcich sankcií proti Rusku a požaduje, aby Ukrajina opäť obnovila tranzit ruského plynu.

Podľa Bóku musí byť obsah nového sankčného balíka definovaný v koordinácii s budúcou Trumpovou vládou. Tento požiadavok predstavuje výzvu pre EÚ, pretože sa snaží dosiahnuť spoločný postoj voči Rusku. Maďarská pozícia by mohla výrazne ovplyvniť rokovania v rámci EÚ.