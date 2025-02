Príšerná šikana školáčky: VIDEO Rovesníčky Na ňu pľuvali, kopali ju do hlavy a fackovali!

Spolužiačky školáčku šikanovali. (Zdroj: Facebook/Barunka Galba)

HODONÍN - Na sociálnych sieťach sa od nedele šíria odpudzujúce zábery, ktoré ukazujú, čoho sú schopné niektoré deti. Video zachytáva brutálnu šikanu 12-ročnej školačky z Hodonína, ktorá je opakovane napádaná, fackovaná a táhaná za vlasy. Ostatné deti pritom len prizerajú, natáčajú si to a smejú sa. Celou vecou sa už zaoberá polícia.

Matka obete: „Dcéra dostala kopance do hlavy a musela lízať topánky“

Zúfená matka dievčaťa už pred týžďami upozorňovala školu na pretrvávajúce problémy. "Keby škola podnikla rázne kroky a vinníkov potrestala, situácia by sa neeskalovala do takýchto rozmerov. Moja dcéra dostala kopance do hlavy, musela lízať topánky a pluli na ňu," uviedla v príspevku.

Matka v rozhovore pre portál Novinky potvrdila, že jej dcéra bola vystavená šikane už niekoľko rokov, no škola situáciu nijako neriešila. "Pracujem ako zdravotníčka a dcéru vediem k slušnosti. Všetko som so školou riešila, ale nič sa nezmenilo. Už v tretej triede sa mi dcéra zverila, že si chce ublížiť, no riaditeľ to ignoroval," dodala.

Riaditeľ školy však tvrdí, že situáciu riešili. „S matkou sme komunikovali, konzultovali sme to aj s odborníkmi. Sme pripravení jej dcére pomôcť,“ uviedol s tým, že o celej záležitosti už informoval rodičov aj žiakov. Podľa hovorcu mesta, Josefa Horníčka, sa celou situáciou zaoberá aj radnica.

Zoufalstvo a eskalácia šikany

Novinky mali možnosť nahliadnuť do srdcervúcich správ, ktoré 12-ročná obeť posielala svojej matke: "Mami, chce ma zbiť, počkaj pred školou," píše v jednej z nich.

Matka uviedla, že situácia sa v posledných dňoch zhoršila. "Moja dcéra raz jednej z agresoriek vrazila facku, ale na druhý deň to dostala naspäť. Tentoraz sa okolo nej zhromaždili desiatky detí, kopali do nej, pľuli na ňu. Hneď sme šli na pohotovosť, kde nám ochotne pomohli, a potom sme podali trestné oznámenie na polícii," povedala.

Matka taktiež prezradila, že sa s ňou pokúsila skontaktovať matka hlavnej agresorky s cieľom "slušne sa porozprávať". "Povedala som, že s nimi nebudem komunikovať inak ako cez políciu," dodala.

Reakcie žiakov: Slzy aj obviňovanie

„Keď som to videla, normálne som plakala. Toto sa predsa nerobí, bolo tam asi tridsať detí proti jednej,“ povedala pre Novinky jedna zo žiačok pred vstupom do školy. Jej kamarátka však dodala, že osobne sa so šikanou v škole nestretli.

Názory na incident sa však rôznia. „Videla som to, asi ako všetci tu. Ale zaslúžila si to, provokovala staršie dievčatá,“ vyjadrila sa ďalšia žiačka s úplne opačným pohľadom na situáciu.

Riaditeľ: Útočníčka nepochádza z našej školy

Keď reportér Noviniek prechádzal školou na stretnutie s riaditeľom, bolo jasné, že video zo šikany zarezonovalo aj medzi najmladšími žiakmi. „Pozri, takto ju chytila za vlasy,“ napodobnil jeden z chlapcov scénu z videa a potiahol svoju kamarátku za vlasy. „Prestaň!“ reagovalo dievča a okamžite mu vrátilo úder po hlave.

Riaditeľ školy, Andrej Pavlíků, priznal, že zverejnené video s ním hlboko otriaslo. „Keď som to v nedeľu videl, okamžite som išiel na políciu a nahlásil to. Je to desivé, normálne mi je z toho zle,“ povedal otrasený.

„Na videu sme spoznali dvoch našich žiakov, ostatné deti sú z iných škôl, vrátane hlavnej útočníčky. Práve preto som to oznámil polícii – aby boli identifikovaní aj tí ostatní. Keďže nepatria k našej škole, nemáme na nich žiadny dosah. My môžeme riešiť len dievča, ktoré bolo šikanované,“ povzdychol si riaditeľ.

Polícia rozbieha vyšetrovanie

Podľa oficiálneho vyhlásenia polície sa na incidente intenzívne pracuje. "Od sobotňajšieho večera vyšetrujeme napadnutie v Hodoníne. Vypočuli sme už rodinných príslušníkov niektorých zúčastnených, ale vyšetrovanie naďalej pokračuje. Na základe dosiaľnutých zistení budeme pravdepodobne v najbližšom čase iniciovať trestné konanie," uviedla polícia na sociálnej sieti.

Policajti sa zamerajú na detailné preskúmanie úloh jednotlivých aktérov, ako aj na okolnosti, ktoré k incidentu viedli. "Keďže sa jedná o maloleté a mladistvé osoby, nemôžeme poskytovať podrobnejšie informácie," dodali.

Polícia vzhľadom na vek zúčastnených odmieta zverejniť bližšie detaily. „Na základe doterajších zistení bude pravdepodobne v najbližšom čase začaté trestné konanie pre konkrétny trestný čin. Budeme skúmať úlohy jednotlivých aktérov aj to, čo incidentu predchádzalo. Keďže ide o neplnoleté osoby, podrobnosti nebudeme zverejňovať,“ zdôraznil policajný hovorca Petr Vala.