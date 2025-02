Tri incidenty na školách v Hodoníne: Obyvateľov a rodičov detí sužuje strach, od šikany až po plánovanie vraždy!

Posledný plánovaný útok 12-ročného dievčaťa sa mal odohrať na ZŠ Vančurova v Hodoníne (Zdroj: Facebook/Michal Janotka)

V šoku tak zostali nielen žiaci, ale aj rodičia a obyvatelia mesta. „Tri problémy v našich školách. To je vážna vec. Deti sú nedisciplinované, rodičia na ne nemajú čas a učiteľ sa bojí zvýšiť hlas. A takto to vyzerá,“ uviedol jeden z obyvateľov pre český denník Blesk.cz. „Je to hrôza. Vodím vnuka zo školy domov, teraz aby som sa bála, čo sa mu stane,“ zdôverila sa ďalšia staršia žena, ktorá čakala na žiaka pred ZŠ Vančurova, kde 12-ročné dievča plánovalo útok na svojich spolužiakov.

Obyvatelia Hodonína poukázali aj na fakt, že v priebehu krátkeho času je to už tretí incident, ktorý sa odohral práve v ich meste. Riaditeľ ZŠ Vančurova potvrdil, že vedenie školy sa aktuálne zaoberá posledným prípadom a plánovaným útokom žiačky ich základnej školy. „Zachytili sme signál, ktorý sme potom rozobrali s rodinou a následne aj s lekármi a políciou,“ uviedol. Zároveň ale upokojil verejnosť, že tento prípad sa im podarilo podchytiť a nedošlo k ohrozeniu detí ani zamestnancov školy.

O útoku 12-ročného dievčaťa sa mala škola dozvedieť z jej denníka. Podozrivé chovanie dievčaťa si všimli rodičia, ale aj lekári. Zistenia boli natoľko vážne, že dievča zadržali. V denníku stálo, že sa chce „zbaviť“ celej triedy a jej plán dokonca zahŕňal opis vražednej zbrane, ktorou mal byť nôž a presné miesto. Dievča malo byť negatívne ovplyvnené aj sociálnymi sieťami, no či prípad súvisí s nedávnym prípadom šikany na žiačke 7. ročníka, polícia vyšetruje. Riaditeľ zároveň uviedol, že v súvislosti s prípadom školu zaplavila vlna nenávistných e-mailov, často s vulgárnym obsahom. Negatívna kritika dopadla aj na riaditeľa školy, ktorý podľa verejnosti nezvládol situáciu v súvislosti s prípadom šikany. Dievča je aktuálne v opatere psychológov a naďalej prebieha vyšetrovanie.