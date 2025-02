Trump po colnom eldoráde, neuveriteľná požiadavka na svojho severného suseda: Mení sa na druhého Putina?

Trump odporúčal Kanade, aby sa stala 51. štátom USA, ak sa chce vyhnúť clám. (Zdroj: TASR/AP Photo/Mark Shiefelbein, gettyimages.com)

WASHINGTON - Staronový americký prezident Donald Trump už nastúpil do Bieleho domu a už od prvých minút vládnutia nastúpila takzvaná legislatívna smršť, ktorú si všímajú politickí analytici a komentátori po celom svete. Do tohto hurikánu zákonov rozhodne patrí aj uplatnenie vysokých ciel na kanadský, mexický a čínsky tovar, ktorý z týchto krajín prichádza do štátov. Trump teraz prehovoril ku Kanade a prehovoril o bezprecedentnej možnosti, ako by sa vraj mohla týmto clám vyhnúť. Postačí vraj, ak sa pridajú k ním.