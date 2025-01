Taliansky súd neschválil urýchlené vyhostenie migrantov zadržiavaných v Albánsku

Giorgia Meloniová (Zdroj: SITA/Szilard Koszticsak/MTI via AP)

Rímsky odvolací súd sa rozhodol prípad postúpiť Súdnemu dvoru Európskej únie. Podľa anonymného zdroja z prostredia vlády tak musia 43 zachytených migrantov previezť naspäť do Talianska. Títo utečenci patrili do skupiny 49 ľudí, ktorých talianske úrady zadržali pri pokuse prejsť Stredozemné more a previezli ich do Albánska, kam dorazili v utorok. Väčšina z nich pochádza z Bangladéša, pričom medzi nimi bolo aj šesť Egypťanov, jeden muž z Pobrežia Slonoviny a jeden z Gambie, uvádzajú organizácie na ochranu ľudských práv, ktoré prípad sledujú.

Kontroverzná dohoda medzi Rímom a Tiranou mala premiestniť spracovanie žiadostí migrantov zadržaných talianskou pobrežnou strážou v centrálnej časti Stredozemného mora do krajiny mimo EÚ a urýchliť repatriáciu neúspešných žiadateľov o azyl. Opakovane však naráža na prekážky a Súdny dvor EÚ v súčasnosti skúma právne otázky, ktoré vzniesli viaceré talianske súdy. Meloniová podpísala s albánskym premiérom Edim Ramom v novembri 2023 dohodu o otvorení dvoch záchytných stredísk v Albánsku, prevádzkovaných Talianskom.

Prvé dva pokusy o umiestnenie utečencov v októbri a novembri zlyhali na úrovni taliansky súdov. Tie v oboch prípadoch rozhodli, že skupiny mužov nepochádzajú z bezpečných krajín. Úrady ich napokon vrátili do Talianska. Súdy sa pri rozhodovaní odvolali na nedávny verdikt Súdneho dvora EÚ, že členské štáty Únie môžu označiť iba za bezpečné celé krajiny, nie iba ich časti. Zoznam zostavený Talianskom zahŕňal aj krajiny s rizikovými zónami. Vláda premiérky Meloniovej v reakcii na prvý neúspešný pokus presadila zákon, ktorý obmedzuje zoznam bezpečných krajín pôvodu z 22 na 19, a trvala na tom, že všetky ich časti sú bezpečné. Sudcovia napriek tomu rozhodli proti a požiadali Súdny dvor EÚ o vysvetlenie. Pojednávanie v tejto veci bolo predbežné stanovené na 25. februára.