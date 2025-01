Bývala Miss Bolívie pašovala drogy: Zabavených viac ako 300 kilogramov kokaínu, TOTO ju prezradilo!

Bývalá miss Bolívie bola prichytená pri pašovaní drog, v lietadle našli neuveriteľných 359 kg kokaínu (Zdroj: X/@cn7noticias)

ENTRE RÍOS - 21-ročná bývalá Miss Bolívie cestovala s malým lietadlom. To muselo núdzovo pristáť na ostrovoch Ibicuy. Nebolo by na tom nič nezvyčajné, ak by polícia v lietadle neodhalila prepojenie s bolívijským drogovým podsvetím.