Modelka OnlyFans zarobila desiatky miliónov za rok: To je málo! Na rok 2025 má veľké ciele

Modelka OnlyFans Sophie Rain zarobila za prvý rok na platforme 43 miliónov dolárov (približne 41 miliónov eur). Túto sumu chce dosiahnuť opäť na budúci rok. Podľa Daily Mail 20-ročná žena rozumne investuje svoje peniaze a na nadchádzajúci rok má veľa „dobrých plánov“. To zahŕňa sídlo na Floride, kde ona a ďalší influenceri vyrábajú obsah, aby zvýšili počet svojich sledovateľov.

"Môžem len dúfať, že zarobím aspoň toľko ako v prvom roku"

„Môžem len dúfať, že zarobím aspoň toľko, čo som zarobila v prvom roku,“ povedala Rain pre Daily Mail. Chce tiež investovať do nehnuteľností a kúpiť veľkú nehnuteľnosť pre svoju rodinu. O pláne rodina zatiaľ nič nevie a na Vianoce ich vraj čaká prekvapenie. "Som nadšená, že im to ukážem. Tí doslova vyskočia z kože," hovorí Sophie.

Influencerka priznáva, že jej rastúca sláva má aj svoje negatíva. Na verejnosti ju často spoznávajú a obáva sa o svoju bezpečnosť. „Vždy sa pozerám cez plece, ale mám okolo seba dobrú skupinu ľudí, ktorí sú tu vždy pre mňa,“ povedala pre Daily Mail.

Hviezda OnlyFans dostala niekoľko miliónov dolárov od jedného muža

Za to, že zarobila toľko peňazí vďačí okrem iného aj jednému fanúšikovi. Previedol jej viac ako 4,5 milióna dolárov (okolo 4,3 milióna eur). Fanúšik menom Charley zaplatil 4,4 milióna dolárov sprepitné a ďalších 278 435 dolárov investoval do správ na platforme. Jedna užívateľka sociálnej siete sa vyjadrila: "4 milióny a on to s tebou nikdy neurobí, to je šialené." Sophie Rain odpovedala iba verejným poďakovaním. Za jej panenstvo boli ponúkané aj sedemciferné sumy.