Szijjártó v Komárne ocenil vzťahy Maďarska so Slovenskom, Rumunskom a Srbskom

Péter Szijjártó (Zdroj: SITA/AP/Denes Erdos)

BUDAPEŠŤ - Budapešť sa snaží o normálnu spoluprácu so všetkými susedmi, lebo je to aj v záujme tam žijúcej maďarskej menšiny. Hovoril o tom vo štvrtok v Komárne šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó. Spresnil, že sa to darí v prípade Slovenska, Rumunska i Srbska, pričom prípad Ukrajiny možno označiť za neúspech. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.