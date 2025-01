Trumpov nápad na vysídlenie Palestínčanov z Pásma Gazy je podľa Scholza neprijateľný

Olaf Scholz (Zdroj: SITA/Bernd von Jutrczenka/dpa via AP)

"Vzhľadom na nedávne verejné vyhlásenia jasne hovorím, že akékoľvek plány na presídlenie, teda návrh, že občania Gazy budú vyhnaní do Egypta alebo Jordánska, sú neprijateľné," povedal Scholz na podujatí v Berlíne.Takmer všetkých 2,4 milióna obyvateľov Pásma Gazy bolo vnútorne vysídlených v dôsledku vojny, ktorá sa začala útokom palestínskej militantnej skupiny Hamas na Izrael 7. októbra 2023. Väčšina Gazy je po intenzívnom ostreľovaní zničená.Trump v nedeľu uviedol, že obyvatelia palestínskej enklávy by sa mali presunúť do Egypta a Jordánska a "vypratať" toto územie. Túto myšlienku vyslovil aj v pondelok. Novinárom povedal, že by chcel, aby Palestínčania "žili v oblasti, kde môžu žiť bez rozbrojov, revolúcie a násilia".

Trumpov nápad na presídlenie Palestínčanov odmietli Egypt, Jordánsko, palestínsky prezident Mahmúd Abbás či hnutie Hamas. Liga arabských štátov (LAŠ) varovala pred "pokusmi o vyhnanie palestínskeho ľudu z jeho územia." Trumpovu myšlienku však privítal izraelský krajne pravicový minister financií Bezalel Smotrič, podľa ktorého ide o "skvelý nápad".Scholz vo svojom prejave opätovne vyjadril podporu dvojštátnemu riešeniu izraelsko-palestínskeho konfliktu. Nemecký kancelár je presvedčený, že za Pásmo Gazy by mala v budúcnosti prevziať zodpovednosť Palestínska samospráva sídliaca na Západnom brehu Jordánu.