Trump pozval do Bieleho domu izraelského premiéra Benjamina Netanjahua

Americký prezident Donald Trump (Zdroj: TASR/AP/Ben Curtis)

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump pozval do Washingtonu izraelského premiéra Benjamina Netanjahua na oficiálne stretnutie. Malo by sa uskutočniť 4. februára, v utorok to oznámila premiérova kancelária.

"Premiér Netanjahu je prvým zahraničným lídrom, ktorý obdržal pozvanie do Bieleho domu počas druhého funkčného obdobia prezidenta Trumpa," uviedol Izrael v oficiálnom vyhlásení.Pozvanie do Washingtonu prichádza v čase, keď Spojené štáty vyvíjajú tlak na Izrael a palestínske hnutie Hamas, aby pokračovali v prímerí. To vstúpilo do platnosti 19. januára a ukončilo 15-mesačný ozbrojený konflikt v Pásme Gazy.Trump sa opakovane prihlásil k zásluhám za dosiahnutie tohto prímeria. Oznámil tiež plán na "vyčistenie" Pásma Gazy a vyzval Palestínčanov, aby sa presťahovali do Jordánska alebo Egypta. Jeho návrh kritizovali obe krajiny ako aj mnohé európske vlády.

Počas svojho prvého funkčného obdobia Trump často tvrdil, že Izrael "nikdy nemal v Bielom dome lepšieho priateľa", čo viackrát zopakoval aj Netanjahu. Po jeho inaugurácii Trump podľa AFP údajne schválil dodávku 2000-kilogramových bômb do Izraela, ktorú vláda predchádzajúceho prezidenta Joa Bidena pozastavila.